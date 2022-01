Tizenhét megyénkbeli település vehette át címerét december közepén a megyeháza dísztermében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat támogatta azon községek címerének elkészítését, melyek ez idáig nem rendelkeztek ezzel a jelképpel. Alsógagy címerátadása különleges volt, hiszen az nem a központi rendezvényen történt, hanem a település karácsonyi ünnepségén, a több mint 130 éves görögkatolikus templomban.

Takács László, Alsógagy polgármestere az Északnak elmondta, 2020-ban a járvány miatt nem tudták megtartani hagyományos karácsonyi koncertjüket és az azt követő vendéglátást, de tavaly adódott rá lehetőség.

– Meghívtam Bánné dr. Gál Boglárkát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökét és Demeter Zoltán országgyűlési képviselőnket, akik elfogadták a meghívásomat. Az ünnepségen részt vettek a környező települések polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői és vállalkozói. Természetesen Alsógagy minden lakója is a meghívottak között volt. Ezen az ünnepségen vehettem át a címerünket. Kovács Zsolt heraldikus járt utána Alsógagy történetének. Településünk egyike azon községeknek, melyek nevében szerepel a gagy szó. Ez a térség földbirtokainak tulajdonosára, a Gogyi családra utal. A család leghíresebb tagja Zsigmond király lovagja volt, akit a felsőgagyi templomban temettek el – mondta Takács László.

Sas gyűrűvel

Hozzátette: címerük a Gogyi család címerének elemeit tartalmazza. Az aranyszínű sas egy gyűrűvel a szájában és az aranykorona. Körben tölgyfák láthatók, jelezve, hogy ezen a vidéken erdő- és földműveléssel foglalkoztak az emberek.

Számunkra rendkívül sokat jelent, hogy végre van címerünk

– Takács László

– Számunkra rendkívül sokat jelent, hogy végre van címerünk, már csak azért is, mert a Cserehát szívében élünk. Immár 19 éve vagyok polgármester, de címerre ez idáig még nem jutott pénz. Külön öröm, hogy a mi címerünk nemcsak papíralapon látható majd, hanem a templomunkban is. Az ikonosztáz fölött ugyanis van két kör alakú, üres terület, és Kovács Zsolt felajánlotta, hogy az egyikre felfesti a magyar címert, a másikra pedig az alsógagyit. Nyáron felújítást tervezünk a templomunkban, így ennek keretén belül megtörténhet a címerek felfestése is – fogalmazott a polgármester.

(A borítóképen: Takács László polgármester a címerrel)