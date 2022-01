A napokban van a leadási határideje annak a nyilatkozatnak, amelyen arról kell rendelkezni, hogyan szeretnék érvényesíteni a családi adókedvezményt. Ezenkívül számos támogatási forma, illetve pénzbeli juttatás van, amely megilleti a legalább egy gyermeket nevelő családokat. Megpróbálunk az eligazodásban segíteni, illetve megkérdeztünk néhány családot, ők hogyan használják ki a kedvezményeket.

Ingyenes étkezés, ösztöndíjak

Az alanyi jogon járó pénzbeli juttatások, mint például a családi pótlék vagy a kisgyermek 3 éves koráig járó gyes mellett sok olyan támogatás van, amely munkabérhez van kötve. Esetleg beteg gyermek nevelése miatt jár, vagy szociális rászorultsági alapon. Ide sorolható még az óvodai, bölcsődei ellátásban igénybe vehető ingyenes étkezés.

A középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányokat segítik még ösztöndíjak, kollégiumi ellátási és utazási kedvezmények is.

Utazási kedvezményekről egyébként érdemes mindenkinek a lakóhelyén érdeklődni, mert lehetnek eltérések a helyi és távolsági járatok tekintetében. A kettőnél több gyermeket nevelő családoknak további kedvezmények is járnak. Ilyen a gépkocsivásárlási támogatás, ami a nagycsaládosoknak jár hétszemélyes autó beszerzése esetén. A hatályos kormányrendelet szerint ez év december 31-ig van lehetőség az igény beadására. De ha lakást vagy házat szeretnének venni, akkor is nagyobb mértékű a támogatás esetükben.

Óriási segítség

Amelyről pedig a helyi önkormányzat dönt saját hatáskörében, rendeletei alapján, az a lakásfenntartási támogatás, illetve egyszeri vagy rendszeresen adható szociális segélyek. Ide tartozik még a méltányosságból adható vagy megpályázható kedvezmények köre.

Vannak olyan vissza nem térítendő támogatások, kedvezményes hitelek, amelyek nem járnak alanyi jogon vagy rászorultsági alapon, és nem is mindenki tudja igénybe venni, de aki elég tájékozott, megfelel a feltételeknek, illetve okosan kombinálja a különböző kedvezményeket, rengeteg pénzt megspórolhat a családi költségvetés számára – tudatta Ficsor Barbara hiteltanácsadó. Például ilyen a csok, a lakásfelújítási támogatás, továbbá a fiatal házasoknak szóló babaváró hitel, mely szabad felhasználású, így bármire fordítható.

A csokot, a kedvezményes autóvásárlást, az egymillió forintos jelzálog-elengedést a harmadik gyermek után, illetve a lakásfelújítási támogatást, valamint a családi adókedvezményt tudták eddig igénybe venni – mondta Trestyánszki Mónika. Az édesanya hozzátette: ezek nélkül nem lenne saját családi házuk, és a felújításról sem álmodhattak volna. Az adókedvezményt egy összegben kérik, így a felújítást részben ebből finanszírozzák. A jelzálog-elengedés nagy segítség volt, de így is marad bőven hitelük, viszont így albérlet helyett a saját házukat fizetik – vélekedett Mónika.

Szinte mindent előre – a bevezetése előtt – teljesítettek, így lemaradtak sok támogatási formáról – mondta Kohutné Asztalos Judit. A diákhitelt visszafizették, a házukat a falusi csok előtt vették, aztán felújították devizahitelből, a babaváró hitel bevezetésekor pedig már megvolt a négy gyermek. Annak, aki mostanában kezdi a családi életet, mindez hatalmas segítség – hangsúlyozta az édesanya.

Felsorolni is nehéz

Számukra hatalmas segítséget jelentettek a családtámogatások – hangoztatta Csiki-Demjén Anetta. A fennmaradó diákhitelét elengedték, új építésű lakást vásároltak csok igénybevételével. A hozzá kapcsolódó jelzáloghitelből összesen hatmillió forintot engedtek el a harmadik, negyedik és ötödik gyermekük születése után – tette hozzá az anyuka. Hétszemélyes autót vettek az autóvásárlási támogatással, amely nélkül a család nem tudna együtt utazni. A felvett babaváró támogatást egy összegben elengedték. Mindemellett élvezi a négygyermekes anyáknak járó adómentességet is – avatott be Anetta. A babaváró hitellel tudtak lakást venni, ami nagyon nagy segítség volt – emelte ki Derencsényi Anna Natália. Hozzátette: a többi kedvezményt egyelőre nem vették igénybe, de nagycsaládos autót is szeretnének hamarosan.

A legidősebb gyermekük idén lesz 9 éves, azóta született még négy gyermekük viszonylag kis korkülönbséggel, így még nem ment vissza dolgozni – mondta Szabó Dorottya. Amikor várandós volt a második lányukkal, akkor vezették be a gyed extrát, ami hatalmas anyagi előrelépés volt számukra, több mindent meg tudtak venni a lakásba az összegből. A harmadik kislány érkezése óta a nagycsaládos adókedvezményt is igénybe veszik. Akkortól tudták igazán elkezdeni a házuk felújítását. Amikor a negyedik kislányukkal volt állapotos, bevezették a jelzálog-elengedést az újonnan született gyermek után, körülbelül egy évvel később bevezették a babaváró hitelt. Abból a fennmaradó hitelüket kifizették, ezt követően pedig a falusi csok segítségével kibővítették a házat, valamint tetőt cseréltek. A felújítási támogatással pedig napelemrendszert építettek ki – sorolta az édesanya.

Léteznek hivatalos információs szolgáltatások, tanácsadások, letölthető tájékoztatók, amelyek pontos tudnivalókat tartalmaznak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Irodájának tájékoztató füzetei nyomtatott formában ingyenesen elérhetők fővárosi ügyfélszolgálatukon, illetve megrendelhetők postai úton vagy e-mailen. A Családvédelmi Akciótervvel kapcsolatos megkeresésekben a családokért felelős tárca nélküli miniszter hivatali szervezete jár el. Az ellátásokkal kapcsolatban részletesebb információk a kormányzati weboldalon érhetők el. Az otthonfelújítási támogatásokkal kapcsolatban a Magyar Államkincstár is tud információt nyújtani ügyfélszolgálatán, internetes, illetve telefonos elérhetőségein.

