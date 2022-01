December 27-én megkezdődött a negyedik oltások biztonságának és hatékonyságának tesztelése Izraelben. A Tel-Aviv környéki Sheba Egészségügyi Központ szóvivői szerint ez az első ilyen kutatás a világon, amelynek keretében még egy védőoltást kap elsősorban az egészségügyi személyzetből 150 fő, akik a harmadik, emlékeztető oltást legalább négy hónapja megkapták, és alacsony antitestszintet mutattak – adta hírül a The New York Times.

Jóváhagyták a negyedik oltást a 60 éven felülieknek és az egészségügyi dolgozóknak. Naftáli Benet izraeli kormányfő vasárnap esti sajtótájékoztatóján kijelentette: Az egészségügyi minisztérium jóváhagyta a második megerősítő dózis szűk körű beadatását Izraelben.

A The Times of Israel szerint 6000 ember számára fogják beadni a tanulmányozás során a negyedik dózist, az eredményeket pedig két hét múltán lehet majd látni. Ezek alapján kiderül, hogy a negyedik oltásnak milyen hatása van az antitestszintekre, a fertőzés megelőzésében betöltött szerepére és a biztonságára – jelentette ki a Sheba Egészségügyi Központ professzora. Gili Regev-Yochay szerint a tanulmány fényt derít arra, hogy milyen haszna lehet beadatni a negyedik oltást, és arra, hogy kinek.

Élen az oltásokban

A kormány tanácsadói testülete elismerte, hogy még nem egyértelmű az omikron hatása, de bizonyítékok arra utalnak, hogy akik elsőkként megkapták a harmadik oltást, alacsonyabb immunitást produkáltak az új vírustörzs ellen. Ismeretes, hogy Izrael világszinten vezető szerepet töltött be az első koronavírus ellen fejlesztett oltások beadatásában, illetve később a harmadik oltás bevezetésében, ezzel olyan pozícióba került, hogy elsőként becsülhette fel az oltások hatékonyságát és a védettség gyengülését.

A negyedik oltások kampányát sürgető testület szerint a potenciális haszon ellensúlyozza a kockázatokat, az idő viszont sürget. Más szakemberek, így az egészségügyi minisztérium is inkább a további adatgyűjtés mellett foglal állást, szerintük nem ismertek eléggé a negyedik oltás hatásai, illetve fennállhat a kockázata az immunrendszer kimerülésének a túl sok vakcinától, ezzel veszélyeztetve a test vírus elleni küzdőképességét, fokozottan az időseknél – tette hozzá a The New York Times.

Túl korai lenne még megítélni a negyedik oltás szükségét - Anthony Fauci

Izrael egészségügyi minisztériuma egyelőre más országokból származó adatokat gyűjt, különösen arról, hogy az omikron-variáns milyen mértékben veszélyezteti az idősebb korosztályt.

Az Egyesült Királyságban is felmerült már a negyedik oltás lehetősége. A lecsökkent antitestszinteket itt is kimutatták azoknál, akik régebben kapták a vakcina harmadik dózisát. Anglia tiszti főorvosa, Chris Whitty professzor korábban viszont úgy nyilatkozott, hogy még túl korai ebben a körben döntést hozni. Az itteni kutatások a The Telegraph beszámolója szerint azt mutatják, hogy a harmadik oltás által adott védettség hamarabb gyengül, mint a második után, azonban így is jóval nagyobb biztonságot ad, mintha az emlékeztető oltást egyáltalán nem kapná meg az ember.

Anthony Fauci virológus, az amerikai elnök egészségügyi főtanácsadója szintén úgy nyilatkozott, hogy túl korai még megítélni a negyedik oltás szükségét – tudósította a Fox News. Egyelőre még a harmadik oltások biztosította védettség tanulmányozására fekteti a hangsúlyt az amerikai szakértő.