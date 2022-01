– A sok szép eredmény között, amit elért a település tavaly, szomorúságból is kijutott, a Covid sajnos sok áldozattal is járt – tudtuk meg Tarcal polgármesterétől, Butta Lászlótól. A helyzet azóta gyorsan javul, a lakosságnak már több mint a hatvan százaléka be van oltva, és az oltakozás folyamatos.

„A júniusi nyitás után – a veszélyhelyzeti korlátozások feloldásával – beindult Tarcalon is az élet. Szinte nem volt olyan hétvége, amikor ne lett volna valamilyen rendezvényünk. Ezek egy része pályázatos kötelezettség volt, amelyek csúszásban voltak. Gyorsan elrepült így az év, annyi esemény történt, és annyi sok elvégzendő feladatunk volt. Gondoljunk a Magyar Falu- vagy a TOP-os pályázatokra, akár a borvidéki pályázatokra. Mindenre nagyon kevés idő volt, folyamatosan kellett dolgoznunk, miközben a település élete sem állt meg, az önkormányzatnak működnie kellett” – mondta a polgármester.

A település vezetője kiemelte, hogy összességében nagyon sikeres év volt a tavalyi. Példaként említette, hogy felújították a Borfalu épületeit, a piacot, és napelemeket kapott a ravatalozó. Utak, játszóterek épültek vagy újultak meg, és kétmilliós eszközbeszerzést valósítottak meg a fogorvosi rendelő számára.

Sok munka áll előttük

A polgármester hosszan sorolta az elvégzett munkákat és a megnyert forrásokat. Utalva arra is, hogy több projekt átnyúl erre az évre is, miközben sorra adják be az új pályázatokat. Ezek közé tartozik többek között a Borutca beruházás, amelynek alapkövét Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és dr. Koncz Zsófiával, a választókörzet országgyűlési képviselőjével együtt rakták le október másodikán. Ezáltal a településközpont infrastrukturális fejlesztését indították el a Tokaj-Zemplén fejlesztési program bruttó egymilliárd forintos vissza nem térítendő pályázati támogatásával.

A Fő utcai rehabilitáció első lépéseként a polgármesteri hivatal előtti járdaszakasz újul meg, mintegy 141 méteren. A meglévő járda elbontását követően új, két méter széles aszfaltburkolatú járda épül, és a járda melletti kapubejárók felújítása is megtörténik, a körülötte lévő zöldterület rendezve lesz, szemetesek és kerékpártámaszok kerülnek kihelyezésre. Ez csak egy a tervezett burkolatjavítások közül.

Az autósokra is gondolnak, a Gazdasszonyok Boltja és a Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon a főút mellett új parkolósáv épül közel 120 méteren, mellette pihenő padokkal és szemetesekkel. Hasonló parkolóépítés többfelé lesz a városban, egymást érik majd a beruházások.

Butta László szerint maximálisan kihasználták a pályázati lehetőségeiket a múlt évben, több mint kétmilliárdot nyertek, és ezt teszik az idén is. Reméli, a járvány is csillapodik, és visszatér mindenkiben a remény.

(A borítóképen: Butta László, dr. Koncz Zsófia és Gulyás Gergely a Borutca alapkőletételén)