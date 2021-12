Az intézmény három éve kutatja a mikroműanyagok jelenlétét a Tiszában. Kutatásaik szerint mind az eredmények, mind pedig az elemzések is romló tendenciát mutatnak. „Egyre több a mikroműanyag a Tiszában, másrészt át is tevődik az eloszlása. Ez azt jelenti, hogy ha van egy szennyezési gócpont, akkor az később, az alatta lévő szakaszon megjelenik, eloszlik. Az általunk vizsgált mintákban a legtöbb szemcse a ruhákból származó szálakból áll. Ennek forrása a szennyvíz. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a Felső-Tisza mentén nagyon sok, viszonylag szegény település van, az ukrán oldalon és a magyar oldalon is, ahol a szennyvíztisztítás még most sem megoldott vagy csak az utóbbi 4-5 évben épültek ki szennyvíztisztítók. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 20-30-40 vagy akár 50 évben, tehát amióta vannak műanyag ruhák, azóta ezek mind beleengedik a szennyvizet a Tiszába és ha ezek egyszer bekerülnek, akkor 500-1000 évig nem bomlanak le a műanyagok” – idézik a cikkben Dr. Kiss Tímeát, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Geoinformatikai és Természeti- és Környezetföldrajzi Tanszékének docensét.