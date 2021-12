Azt már régóta halljuk, hogy kártevő pusztítja a termést, és azt is, hogy az időjárás sem kedvezett neki, de mindez most karácsony előtt jut el a tudatunkig, amikor szembesülünk a fogyasztói árakkal.

Körülnéztünk ugyanis a miskolci Búza téri piacon, tegnap 4000-5000 forintos áron lehetett kibontott diót kapni. Közelítően hasonló árat tapasztaltunk a nagyáruházakban is, bár van, ahol akciósan 3500-ért kapni a dió kilóját. A szupermarketekben 1500 forintért mérik a héjas változatot, igaz, mire megszabadítjuk a héjától a csonthéjast, majdnem ugyanott vagyunk.





Fagy és fúrólégy

A diótermés 2020-ban csak az átlagos termés fele lett, és hogy idén milyen eredménnyel zárnak a diótermesztők, arra lehet tippelni. Nem lett könnyebb a helyzet tavaly óta, hiszen a 2020-ban károkat okozó tavaszi fagy idén sem kímélte az ültetvényeket, és a nyugati dióburok-fúrólégy is tovább végzi óriási pusztítást okozó tevékenységét.

Az Amerikából származó, az országban először 2011-ben, Kőszeg környékén megjelenő nyugati dióburok-fúrólégy mára gyakorlatilag az egész Dunántúlon tömegesen elterjedt, és néhány éven belül valószínűleg már a keleti határok mentén is tömeges előfordulására számíthatunk. (Megyénk egyes részein már meg is jelent a fertőzés – a szerk.) Ellene gépi technikával, ismételt és jól időzített permetezéssel lehet védekezni, amit csupán a nagy ültetvények tudnak hatékonyan alkalmazni. Az intenzív növényvédelemmel nem rendelkező kisebb ültetvényeken a kártevő pusztításának mértéke akár a 100 százalékot is megközelítheti.

Az Agroinform.hu tavalyi felmérésében részt vevő válaszolók mindössze egy százaléka nem találkozott még a problémával, 6 százaléka szórványosnak, 93 százaléka viszont tömeges méretűnek írta le a pusztítást. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján hazánkban összesen közel 6000 hektáron van dióültetvény, melynek jelentős része Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. A dió árának emelkedésében – ők is megerősítik – nagy szerepe van a tavaszi fagyok miatti terméskieséseknek, a kártevők elleni védekezésnek és az élőmunka gyorsan növekvő költségeinek is – írja az Agroinform.hu.



Közepes volt a termés



Nemcsák László évek óta foglalkozik diótermesztéssel, jelenleg a Hegyközben 170 hektáron gazdálkodik. Jó közepes termésről tud beszámolni.

– A fogyasztói árak alakulását sok tényező befolyásolja – mondta. A termelői árakat illetően elárulta, hogy a héjas diót mérettől és minőségtől függően 700-900 forintért exportálja. A megtört dió termelői ára pedig szintén minőségfüggően 1500 és 3000 forint között van.