– A program nyújtotta kulturális előadások valamelyest pótolják azokat a hátrányokat, melyeket amiatt szenvednek el a gyerekek, hogy nincs lehetőségük a családdal színház-, mozi- vagy hangverseny-látogatásra – fogalmazott az igazgató. – Erre pedig nagy szükség lenne, már csak azért is, mert mi az élményalapú oktatásra helyezzük a hangsúlyt, és fontos szerepet kap az iskolán kívüli tanulás. Diákjaink sok élményt szereznek az előadásokon, és nagyon jól viselkednek, ami miatt mindig megdicsérik őket. Kitágul számukra a világ, ami azért fontos, mert később jobban el tudnak igazodni a mindennapokban. Az élményt nyújtó programok hosszú távon abban is segíthetnek a diákjainknak, hogy másként gondolják a jövőjüket. Olyan lehetőségek csillannak fel előttük, amelyekről egyébként nem is tudnának. A világot sokkal könnyebb megismerni élményeken keresztül, mint az osztályteremben ülve a könyvekből – fogalmazott az igazgató.