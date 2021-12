A szép környezetbe, vagyis az Iskolakertbe tervezett létesítményt a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának és Általános Iskolájának diákjai, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatói közösen használhatják majd.

Wáberer György, a program kormánybiztosa korábban többször is nyilatkozott róla lapunknak, hogy a helyszín tökéletes választás, hiszen mindkét intézményhez közel van. Támogatandónak tartotta az ötletet legutóbbi sárospataki látogatása alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök is. Az uszoda egy lepusztult állapotú műhelyépület helyén épülne meg. A tervek szerint a tanuszodában egy 25 méteres, utánpótlás vízilabda- és úszásoktatásra egyaránt alkalmas medencét alakítanak ki, valamint lesz egy 8 méter hosszú „kismedence” is. Az egyszerre kétosztálynyi gyerek kiszolgálására alkalmas öltözőhelyiségek mellett egy szauna is a kínálat része lesz.

A református oktatási intézményegyüttesbe járó gyerekek szülei is kedvezően fogadták az építkezés hírét. Gáliczkiné dr. Ambrus Hajnalka szerint például amikor a gyerekek az intézménytől eléggé távoli pataki termálfürdőbe jártak úszásoktatásra, sok idő elment az oda- és visszajutással, valamint nem mindig szárították meg jól a hajukat a fiatalok, ami a megfázás veszélyét hordozta magában. Most két perc alatt megjárhatják majd az iskola és az uszoda közötti távolságot – tette hozzá.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Rákné Stumpf Enikő, aki korábban két idősebbik gyerekét különórákra járatta, hogy biztonságosan megtanuljanak úszni. Véleménye szerint ugyanis a víz veszélyes közeg, nem mindegy, milyen felkészültséggel tartózkodik benne egy gyerek. Hozzátette: az új uszoda megépítésével a buszköltséget is meg lehet spórolni, amivel a diákok eljutottak a termálfürdőbe, hiszen az új épület közel lesz az iskolához.