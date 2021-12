A közgyűlés kezdete előtt rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Veres Pál polgármester, hogy a miskolci önkormányzat és intézményei valamennyi dolgozója nettó 50 ezer forint év végi jutalmat kap - jelentette be Veres Pál polgármester. Mint mondta, a pandémiától terhelt elmúlt két esztendő rendkívüli erőfeszítések elé állította az önkormányzatot és rendkívüli áldozatvállalást várt el a dolgozóktól is. Bár az önkormányzat anyagi helyzete cseppet sem rózsás, de sikerült kigazdálkodni a jutalmat, amely összességében mintegy 3 ezer embert érint.

11:30

11. Javaslat telepítési tanulmányterv, valamint településrendezési- és tervezési szerződés jóváhagyására, továbbá kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására a Miskolc 11062/2 hrsz.-ú ingatlanra.

Szunyogh László főépítész

A volt húskombinát területén egy etil-acetát gyárat szeretne építeni egy cég. Ehhez szükséges a terület átminősítése kiemelt fejlesztési területté.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető

Számtalan kérdés merül fel. Miért sürgősségi előterjesztésként kerül elő egy ilyen fajsúlyos anyag? Történt-e társadalmasítás az ügyben? Mi a lakosság, a civilek véleménye? Mit mond a környezetvédelem? A Fonoda utcán ma is nagy a forgalom, ha egy építkezés beindul, még nagyobb lesz. Egy barnamezős beruházás is nagyon fontos számunkra és támogatjuk is. Ebben az esetben azonban veszélyes üzemről van szó. Nincs messze például a Sajó-folyó és a város szennyvíztisztító telepe. Közel vannak a lakott területek is. Nem vagyunk nyugodtak egy ilyen beruházás miatt.

Veres Pál polgármester

Szigorú környezetvédelmi előírásokat kell teljesíteni. Most csak előkészítésről van szó.

Bartha György, Velünk a Város

A Kilián-Délen 2017-ben elindult egy tervezés, az orvosi rendelő tervezése, amelyet az akkori önkormányzat minden előzetes egyeztetés nélkül végzett el. Fura, hogy most más ügyben az egyeztetést kérik számon.

Varga Andrea alpolgármester

A lehetőséget elvenni magunktól botorság lenne. Az a lehetőség biztosított, hogy elinduljanak az előzetes hatástanulmányok, hogy aztán megismerhessük, milyen gyárról is van szó. Utána lehet dönteni a konkrét beruházásról.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető

Minden munkahelyteremtő beruházás fontos. De nyugodtabbak lennénk, ha kezünkben lehetnének az előzetes hatástanulmányok és azok birtokában mondanánk igent az előterjesztésre.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető

Miskolc nem engedélyező hatósága egy ilyen beruházásnak. Miskolc közgyűlése nem tehet ilyet. Megvannak a hatóságok, amelyek elvégzik a vizsgálatokat és határozatokat hoznak. Nem bízunk az állami hatóságokban? Ha egy befektető jelentkezik, akkor a városnak nem akadályozni kell, hanem segíteni. A közgyűlés lehetőséget teremt.

Borkuti László, Velünk a Város

A város nem tud saját költségén előzetes hatástanulmányokat végeztetni. Ez a hatóság dolga.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető

Én hiszek a hatóságok szakmai munkájában. Bízom abban, hogy a hatósági szakvélemények alapján majd érdemi döntést lehet hozni.

Szunyogh László

Rögtön az első kérdés az volt a jelentkező beruházó felé, hogy mennyire lehet veszélyes az üzem. A társadalmi egyeztetés során felmerülő valamennyi problémára választ kell kapni és erről a közgyűlés is kap tájékoztatást és ennek fényében hozhat döntést.

12. Javaslat a helyi közutak kezelésének, továbbá a közutak felbontásának és helyreállításának szakmai szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Durda Péter osztályvezető

Egy új rendeletről van szó, amely egy 16 évvel ezelőtt hozott régi helyébe lép. Időközben olyan szabályváltozások voltak, amelyek szükségessé tették egy vadonatúj megalkotását. Mostanság több helyen voltak út- és járdafelbontások. Szigorúbbá válnak a szabályok az utak helyreállítása kapcsán.

Fodor Zoltán, Velünk a Város

Volt már egy rendelet, amelyet az idő felülírt. Látja mindenki, hogy nem tökéletes a felbontás után a helyreállítás. Ebben kell rendet teremteni. A 2005-ös rendelet meghatározta, hogy olyan szervezet állíthat helyre, amely ehhez ért. A Mivíz és a Mihő például szakszerűen állít helyre. Az új rendelet ezt még szervezettebbé teszi.

Badány Lajos alpolgármester

A hónapokig nyitva álló munkagödrök veszélyeztetik a közbztonságot. A problémákat folyamatosan jelzi a lakosság. A rendelet szigorú lesz, segíti a helyzet javítását.

Révész Péter, Velünk a Város

Sok esetben megy a kivitelezők és alvállalkozóik között az egymásra mutogatás. Ennek leküzdésében is segíthet a rendelet.

Dr. Simon Gábor, Velünk a Város frakcióvezető

Egy mindenki által ismert társadalmi problémára reagál a rendelet. Fontos része a rendeletnek, hogy a lakosságot minden esetben tájékoztatni kell. Ez nagyon fontos. A zöldterületek felbontásakor gyakori volt, hogy a törmeléket csak egy vékony földréteg fedte, amelyen aztán nehezen alakult ki újra zöldterület.

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz

Nem látom ilyen stabilnak a Mihő és a Mivíz helyreállítási tevékenységeit. Hosszú hónapokig kell várni az elvégzett munka után az adott út helyreállítására.

Gazdusné Pankucsi Katalin, Fidesz

A kábelfektetések után a helyreállításban komoly károk keletkeztek. Szükség van a szigorra a helyreállításoknál.

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető

TOP-os pályázat lesz, amely remélhetőleg komolyabb lehetőséget ad a városnak az utak állapotának javítására.

10:55

7. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) rendelet módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára

Dr. Bodnár Tibor

Ifjúságpolitikai tanácsnokot választ a testület, mert ez a terület nagyon fontos a város számára. Készülőben van az ifjúságpolitikai koncepció. Szarka Dénest (Velünk a Város) javasolják tanácsnoknak. Szopkó Tibor alpolgármesterré választása miatt megüresedett a kulturális bizottság elnöki széke. A bizottság vezetőjének Bazin Leventét (Velünk a Város) javasolják.

Soós Attila, Fidesz

A dolog túlmutat a szervezeti és működési szabályzat módosításán. Miért kell kivenni a humánpolitikai tanácsnok tevékenységei közül az ifjúságpolitikát? Újra a DK háttérbe szorítását látjuk, hiszen Hegedűs Andrea humánpolitikai tanácsnok munkáját csorbítják. Megtették már ezt Dr. Mokrai Mihállyal és Borkúti Lászlóval. Sokat mond, hogy egyik DK-s képviselő sincs jelent a közgyűlésen. De a legnagyobb létszámmal jelen lévő Jobbik képviselők sem játszanak meghatározó szerepet a városirányításban. Nem gondolom, hogy ez egy jó irány. Jó lenne magyarázatot kapni. Valódi koalícióként kellene működnie.

Veres Pál polgármester

Működik a koalíció, komoly egyeztetések nyomán alakulnak ki a döntések. Vannak vitáink, de egységesen állunk ki a döntéseink mellett.

Szarka Dénes, Velünk a Város

A humánpolitikai tanácsnok munkája széles spektrumú, rengeteg feladata van. Szó sincs feladatok elvonásáról. Szó sincs belharcról.

Varga Andrea apolgármester

Mint a humán területért felelős alpolgármester látom a tanácsnokok komoly feladattömegét. Szarka Dénessel a kezdetektől fogva együtt dolgozunk az ifjúsági koncepción. Ez indokolja hogy kiemelt feladatként kapja meg ezt a területet.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város

Szarka Dénes oroszlánrészt vállalt eddig is az ifjúságpolitikai feladatokból. A kezében megfelelő helyen lesz a terület.

Borkúti László. Velünk a Város:

Meg kell nyugtatnom a Fidesz-KDNP-t, hogy a koalíciós együttműködés jól működik.



8. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Dr. Ignácz Dávid jegyző:

Technikai jellegű módosításról van szó, amely kötődik a következő uniós ciklus fejlesztési forrásainak felhasználásához. A projektfeladatok teljes egészében átkerülnek a holdingtól a hivatalhoz. Ehhez kell megalkotni a hivatalon belül a helyét a szervezetben.



9. Javaslat ingatlan használatba adására a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatnak és a Miskolc-Diósgyőr Római Katolikus Plébániának

Turcsicsné dr. Zobolyák Ida osztályvezető

Egy most lejáró helyiséghasználati szerződés meghosszabbításáról van szó, és arról, hogy a rekonstrukció idejére más ingatlant is kapjon a két szervezet.

Hollósy András, KDNP

A frakciószövetség támogatja az előterjesztést.



10. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására

Szunyogh László főépítész

A megyei kórház területén új szívsebészeti centrumot építenének. Ehhez a szabályok szerintinél magasabb épület kell. A Búza téri piacon egy eddig útként funkcionáló terület átminősítéséről van szó.

10:25

4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi Ellenőrzési Tervének módosítására, valamint a 2022. évi Ellenőrzési Tervének elfogadására.

Csikászné Serfőző Mónika osztályvezető

Néhány ellenőrzési feladatot a jövő évi ellenőrzési terv részévé tettünk, így nem szenved hiányt a terv.



5. Javaslat a Közgyűlés 2022. év I. félévi munkatervének megállapítására

Dr. Nagy Ákos frakcióvezető

A elmúlt két évben keveset ülésezett a közgyűlés. Miért nem a közgyűlés maga dönt arról, hogy miről tárgyal? Az előterjesztést nem a közgyűlés készíti. Nem érthető, miért nincs a munkatervben például a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójának beszámolója, vagy a Városgazda Kft.-é, vagy a sportcentrumé, vagy az MVK Zrt-é?

Dr. Bodnár Tibor

Az előterjesztést a hivatal készíti, de nem ő dönt, előtte egyeztet. Az említett beszámolókat bizottsági szinten, illetve a holdingban tárgyalják meg.



6. Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosításának jóváhagyására

Dr. Bodnár Tibor

A konzorcium vagyonelemeket ad használatra a közszolgáltatás ellátása érdekében. Ezekről az eszközökől van szó.

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk mozgalom

Aki lakcímkártyával rendelkezik, annak kötelezően használandó szolgáltatás a hulladékszállítás. Ebben a külterületeken hiányosság van, ami azt hozza magával, hogy felhalmozódik a háztartási hulladék a közterületeken.

Dr. Ignácz Dávid jegyző

A rendészek ellenőriznek a problémás területeken.

9:55

2. Javaslat az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására és a kuratórium állandó tagjai melletti további négy tagjának megválasztására.

Tóth Csaba osztályvezető:

A kuratórium létszáma 15 fő. Dönteni kell arról, hogy a kultúráért felelős alpolgármester tagja legyen a testületnek. További négy fő a civil szakmai szférából kerül ki.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Egyetértünk, hogy a kultúráért felelős alpolgármester tagja legyen a testületnek. A szakmai, civil szféra részvétele is rendben van. De szokásjog volt Miskolcon, hogy egy miskolci történelmi egyházhoz fűződő vezető is képviseltette magát a testületben. Ezt hiányoljuk most.

Veres Pál polgármester:

Rendszeresen találkozom a történelmi egyházak képviselőivel. Jeleztem számukra, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, hogy jelölnek személyeket városi elismerésre.



3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Állampolgári Részvételi Koncepciójának elfogadására és a Miskolci Civil Partnerségi Tanács megalakítására.

Dr. Boksó Réka osztályvezető:

A civil részvétel nagyon fontos az önkormányzat számára a helyi közügyek formálásában. A részvételi koncepció megalkotása, elfogadása ezt segíti, intézményesíti. Egy-egy ügy mentén többféle megoldási alternatíva alakulhat ki, és a megoldás is így lehet megnyugtató. Fontos a Miskolci Civil Partnerségi Tanács megalakítása, amely fontos intézménye lehet a partnerségnek.

Varga Andrea alpolgármester:

A demokrácia válságáról beszélünk, de abban egyetértünk, hogy megőrzése nagyon fontos az önkormányzatiság szintjén is. Az új eszközök, módszerek bevezetése fontos a bizalom visszaállítása érdekében. Ezért készítettük el a partnerségi koncepciót és az tanács megalakításának alaptételeit.

9:40

1. Javaslat a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Forrás: Bujdos Tibor

Dr. Ignácz Dávid jegyző

Lassan tizennégy éve változatlan a köztisztviselői alap, amely ma már messze nem elegendő a jó önkormányzati munkaerő megfizetésére. Tíz százalékos illetményalap emelést javaslunk.

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető

A frakciószövetség az előterjesztést támogatja. Ha ez az előterjesztés biztosítja a tisztességes bért, akkor nagyon fogunk örülni. 2017-ben, dr. Kriza Ákos polgármestersége idején bruttó 20 százalékos volt a béremelés. Örömteli, hogy most év végi jutalmat is kapnak az önkormányzati dolgozók. Tavaly nem volt ilyen, most sem tudni, hogy miért nem. Kapnak-e a holdingos dolgozók jutalmat?

Veres Pál polgármester

Az önkormányzat és intézményei dolgozói nettó 50 ezret kapnak jelképes jutalomként. Ennek elő tudtuk teremteni a forrását. A Holding még tárgyal a jutalomról.