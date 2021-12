Csütörtökről péntekre 342 új megbetegedést regisztráltak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, így eddig összesen 73337 esetben azonosították a vírust.

6 millió 176 ezer a beoltott, 6884 az új fertőzött, elhunyt 166 beteg

A beoltottak száma 6 176 567 fő, közülük 5 883 873 fő már a második oltását is megkapta, 2 906 959 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. 6884 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 182 922 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 166 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 36 429 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 968 897 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 177 596 fő. 6939 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 573-an vannak lélegeztetőgépen. Az Oltási akcióban már összesen 1 millió 314 ezren vettek fel oltást, az akció december 12. vasárnapig tart, addig lehet előzetes időpontfoglalás nélkül menni az oltópontokra. Hamarosan megnyílik az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is, csak az érvényesített regisztrációval rendelkező szülők fognak tudni időpontot foglalni.

Felhívják az 5-11 éves gyermeküket beoltatni kívánó szülőket, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a gyermeket a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert csak az érvényes regisztrációval rendelkező szülők fognak tudni időpontot foglalni a gyermeknek. A szülők a gyermek adataival és eddig a regisztrációnál még nem használt emailcímmel regisztrálhatják a gyermeket. Kérik a szülőket, hogy a regisztrációnál pontos adatokat adjanak meg! A regisztráció után 1-3 napot tarthat az adatok hitelességének ellenőrzése és érvényesítése. Az internetes időpontfoglaló hamarosan megnyílik, erről külön tájékoztatást fognak adni. Az időpontfoglalóba csak az érvényesített regisztrációval rendelkezők fognak tudni belépni. A jövő héten 69 ezer gyermek oltására elég vakcina érkezik hazánkba, az oltás december 15-től kezdődik az erre kijelölt kórházi oltópontokon és a vakcinát igénylő házi gyermekorvosoknál. Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/megnyilt-regisztracios-honlap-az-5-11-eves-gyermekek-oltasahoz - írja a koronavirus.gov.hu.