Péntekről hétfőre 1088 új megbetegedést regisztráltak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, így eddig összesen 74425 esetben azonosították a vírust.

6 millió 191 ezer a beoltott, 16 017 az új fertőzött, elhunyt 455 beteg

A hétvégi összesített adatokat közöljük. A beoltottak száma 6 190 822 fő, közülük 5 893 531 fő már a második oltását is megkapta, 3 005 109 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elmúlt három nap alatt 16 017 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 198 939 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három nap elhunyt 455 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 36 884 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 991 639 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 170 416 főre csökkent. 6531 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen. Az elmúlt három hétben zajlott Oltási akció vasárnap este lezárult, összesen 1 millió 436 ezren vettek fel oltást, közülük 1 millió 171 ezer fő már a megerősítő oltást vette fel, és 166 ezer fő eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. Szombaton megnyílt az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához, az érvényesített regisztrációval rendelkező szülők fognak tudni időpontot foglalni.

A három hetes Oltási akció tehát lezárult, a kórházi oltópontok mától ismét normál menetrendben oltanak, aki szeretné beoltatni magát az a www.eeszt.gov.hu honlapon foglalhat magának időpontot, ha már rendelkezik érvényes regisztrációval, vagy a háziorvosától is kérheti az oltás beadását. További Oltási akciók is várhatóak a közeljövőben, ezekről hamarosan tájékoztatást adunk.

Szombaton megnyílt az internetes időpontfoglaló az 5-11 évesek gyermekek oltásához. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. A gyermekek oltása december 15-én szerdán kezdődik az erre kijelölt kórházi oltópontokon. Az első gyermekvakcina szállítmány várhatóan kedden érkezik Magyarországra és 69 ezer gyermek oltását teszi lehetővé. Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt.

Az időpontfoglaló elérhetősége: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Gyermek regisztrálása oltásra: www.vakcinainfo.gov.hu



A kórházi oltópontok mellett a vakcinát igénylő házi gyermekorvosoknál is lesz majd oltás. A házi gyermekorvosok és vegyes praxisok az általuk leadott igény szerint kapnak majd vakcinát.

Bővebben: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/megnyilt-az-idopontfoglalo-az-5-11-eves-gyermekek-oltasahoz

Mindenkinek javasolt a megerősítő harmadik oltás felvétele, aki 4 hónapnál régebben kapta meg előző oltását, mert a korábbi védőoltások után kialakuló védettség néhány hónap elteltével gyengülhet, a megerősítő oltás azonban ismét 80-90%-ra képes emelni a védettséget.

Az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett továbbra is maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken. A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.

Az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatoknál a kérdésben a polgármesterek dönthetnek. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is elvégezhetik az oltást.