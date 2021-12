Dr. Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa ismertette: a lőportorony 1636-ban épült, vagyis I. Rákóczi György idejére tehető a létrejötte. Hozzátette: a most zajló fejlesztés eredményeként egy olyan hiteles turisztikai attrakciót szeretnének a látogatók elé tárni, ahol akár családok is jól érezhetik magukat. A megújuló épületben a lőporkészítéssel ismerkedhetnek meg majd a vendégek, valamint azzal, hogyan töltötték meg a korabeli fegyvereket a katonák – ismertette. Ezenkívül játszótér kialakítása is a tervek között szerepel, és részben helyreállítják a Veres-bástyát. A meglévő raktárépületek helyén épül meg az új Rákóczi-látványtár és látogatóközpont – közölte. Azt is ismertette: a külső vár bekapcsolása a projektbe kiteljesíti a sárospataki várnegyed turisztikai hasznosítását.