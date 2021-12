Korlátozások nélkül nem megy Szeptember vége óta jelentősen kibővült az építési terület, hiszen a Vörösmarty utca, Király utca és Soltész Nagy Kálmán utca közötti szakaszán vonultak fel az építők. Az érintett 570 méteres útszakaszt alapvetően négysávosra szélesítik, a Vörösmarty és a Király utca kereszteződésében pedig egy turbókörforgalom épül meg.

Cseh Noémi így képzelte el a körforgalom belsejét. Fotó: ÉM

A környék nyugalma alaposan felborult, hiszen fákat, cserjéket kellett kivágni, közműveket kellett áthelyezni, és el kellett készíteni a szélesítés alapjait. Mindez nagyjából készen is van, és néhány nappal ezelőtt a munka dandárja áthelyeződött a körforgalom helyére, ahol először a közművek áthelyezése történik meg.

Azt már eddig is tapasztalni lehetett, hogy mindez elképzelhetetlen lezárások, forgalomkorlátozások nélkül. Néhány napja viszont azt is tapasztalhatják a közlekedők, hogy a leendő körforgalom előmunkálatai még az eddigieknél is komolyabb korlátozásokkal járnak.

Az egyébként sem csekély forgalmú 3-as út például kétszer egy sávosra szűkül a csomópontban, és a Király utca belváros felé tartó szakaszán például nem lehet jobbra kanyarodni a Vörösmarty utca felé. A helyzet autós szempontból csak rosszabb lesz, hiszen nehéz lesz körforgalmat építeni lezárások, terelések nélkül. Ebből a szempontból jól jött az a döntés, hogy ingyenes marad az M30-as Miskolcot elkerülő szakasza, mert azon keresztül ki lehet kerülni a belvárosi forgalomkorlátozásokat.

Ha minden jól megy, akkor azt már sejthetjük, hogy fog kinézni a turbókörforgalom belső része, hiszen az önkormányzat pályázatán Cseh Noémi nyert, akinek az elképzelését szeretnék, ha meg lehetne valósítani.

(A borítóképen: Sávelhúzásokon, útlezárásokon kell keresztülverekedniük magukat az autósoknak a turbókörforgalom építésénél)