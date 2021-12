– Az idei évben is megszokott módon teljesített a mezőgazdasági programunk, mely elsősorban a helyi konyhát látja el alapanyagokkal. A megtermelt zöldségekkel és a belőlük készített savanyúsággal a termelői vásáron is folyamatosan jelen vagyunk – mondta el Miskolci Tibor, Hejőpapi polgármestere.

– Évről évre egyre kisebb létszámmal ugyan, de jövőre is folytatjuk a mezőgazdasági programot. Jövő évi terveinken is dolgozunk, amelyeknek központjában a bölcsőde építése áll. Az idén elkezdődött Közösségi Ház belső felújítását jövőre külső felújítással folytatjuk, ezáltal egy teljes külső és belső felújításon átesett épületet kap a település. Terveink között szerepel még a hivatal épületének energetikai korszerűsítése, közterületi járdáink felújítása, belterületi gyűjtőutak burkolatfelújítása. A folyamatban lévő Biztos Kezdet Gyerekház, illetve a Közösségi Ház szolgáltatásai továbbra is várják az érdeklődőket, hiszen ezek a programok elsősorban a közösség érdekeit szolgálják – összegezte a polgármester.

(A borítóképen: Miskolcon is szerepeltek a termelői vásáron)