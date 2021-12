A helyi önkormányzat emellett sikerrel pályázott a belterületi utak karbantartásához szükséges erő- és munkagépbeszerzésre, valamint az ár- és belvízvédelmi fejlesztések megvalósítására is. Jóna Gábor polgármester azt is elárulta, hogy az egyházi közösség tulajdonában lévő temető infrastrukturális fejlesztésének keretében egy új urnafal is létesült a református temetőkertben.