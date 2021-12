A rendezvényen idén a hagyományoktól eltérően már nem csak a csapatok által elkészített ételek és a fogópálinkák versenyeztek egymással, hanem a házi pogácsák is. Az esemény a pandémia miatt tavaly elmaradt, idén viszont újra sokan voltak kíváncsiak a mikóházi programra – közölte az Észak-Magyarországgal Gógh András, a hegyközi település polgármestere. Mint hozzátette, harminc csapat nevezett a versenyre és a fogópálinkájukat is körülbelül ennyien mérették meg.

Az önkormányzat gondoskodott a szép számú látogatókról is, ugyanis 600 pár szarvashúsból készített debreceni kolbásszal vendégelték meg a megjelenteket. Megjegyezte: a rendezvény lebonyolításához, valamint a programoknak is helyet adó történelmi pincesor látogatásához szükséges infrastruktúra fejlesztése is tovább folytatódott az elmúlt időszakban, amelynek eredményeként újabb jelentős területet sikerült leburkolniuk. Korábban ugyanis némi problémát okozott, hogy a terület egy része sárban úszott, ha esett az eső. Most ez is megszűnt.

A polgármester elmondta: a vadkolbásztöltő verseny és a hozzá kapcsolódó programok nagyban szolgálják a helyi turizmus fejlődését. A szép környezetben fekvő, takaros településen egyre több a különböző színvonalú szálláshely, vendégház, amelyek az év egész időszakában jelentős forgalmat bonyolítanak le. A vadkolbásztöltő fesztivál idejére például már szinte lehetetlen szállást foglalni a településen, hiszen az ország számos tájáról, még a Dunántúlról is érkeznek ilyenkor vendégek, akik általában minden évben visszatérnek. Van, aki már most lefoglalja a szállást a jövő évi rendezvényre – mondta Gógh András.

Dr. Hörcsik Richárd a térség országgyűlési képviselője úgy vélekedett: Mikóháza jó úton jár, hogy a település, valamint környékének értékeiből előnyt kovácsoljon. A térség vadászati kultúrája köszön vissza a vadételekben, a nagymamák ízvilága a pogácsákban és a környéken található gyümölcsök íze pedig a pálinkákban érhető tetten – mondta a honatya. Kiemelte: gyermekkorát a zempléni Hegyközben töltötte és a kóstolók során több helyen is olyan ételeket kóstolt, amelyek ízét évtizedekkel ezelőtt érezte.

