A helyi gazdaságfejlesztést, a szociális célú lakásépítést, az útfejlesztést és a helyi egészségügyi fejlesztéseket célozzák meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz mostani felhívásai – közölte közösségi oldalán a pénzügyminiszter szerdán reggel. Varga Mihály Facebook-videójában kiemelte, hogy valamennyi pályázat a megyék saját, helyben megszületett fejlesztési elképzeléseit támogatja.

Rengeteg tervük van

Kifejtette, hogy az összesen 1800 milliárd forintos kerettel elindult program különösen a kevésbé fejlett települések fejlesztését célozza: munkahelyeket teremt, élénkíti a helyi gazdaságot, csökkenti a helyi különbségeket.

„Erős vidék nélkül nincs erős Magyarország, ezért az innovációt és a fejlesztéseket vidéken is folytatjuk” – tette hozzá Varga Mihály.

Óriási lehetőségnek tartja a TOP Plusz-pályázatok kiírását dr. Koncz Zsófia, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókerületének országgyűlési képviselője. – Nagyon örülünk, hogy ismét forrásokhoz juthatnak a kevésbé fejlett térségek. Folyamatosak az egyeztetések az önkormányzatokkal, hogy egy-egy település milyen irányban szeretne fejlődni – nyilatkozta dr. Koncz Zsófia.

Tiszalúc a lehető legtöbb lehetőséget szeretné kihasználni. – Rengeteg tervünk van – mondta Siri Norbert. A nagyközség polgármestere így fogalmazott: – A TOP Plusz pályázati keretből szeretnénk egy kerékpárúttal összekötni Tiszalúcot Hernádnémetivel, az egyik szomszédos településsel. A vágyunk az, hogy Miskolctól Tokajig két keréken lehessen megközelíteni a településeket. Felújítanánk a népkertünket is egy szabadtéri színpaddal és kondiparkkal, egy ligetes pihenővel és játszótérrel. Úgy tudom, hogy ipari parkokra is lehet majd pályázni. Ez nagyon fontos lenne a munkahelyteremtés szempontjából, hiszen az elmúlt 30 évben egyetlen új munkahely sem teremtődött a községünkben, de modernizálnánk a mentőállomásunkat is.

(A borítóképen: Varga Mihály )