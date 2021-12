A közvélemény-kutatások alapján elsöprő többség áll a kormányzati álláspont mögött a gyermekvédelmi kérdések kapcsán is. Erről is beszélt az Északnak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Szerinte az ellenzéki szavazók jelentős része is támogatja ebben a témában a kormányoldalt.

„Nyáron elfogadta a parlament a gyermekvédelmi törvényt, ami a baloldal állításaival szemben egyáltalán nem homofób, hanem kizárólag a kiskorúak védelmét célozza” – hangsúlyozta Deák Dániel. - Ezzel kapcsolatosan nagyon komoly nemzetközi támadás érte a magyar kormányt és Magyarországot. Látjuk, hogy a genderlobbi, illetve a különböző brüsszeli lobbiszervezetek mindent bevetnek annak érdekében, hogy ezt a törvényt visszavonja Magyarország. Ehhez a nyugati lobbihoz csatlakozott Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje és az összes baloldali párt is, amelyek egyébként kiforgatva a törvény szövegét, gyűlöletkeltésről, homofóbiáról beszélnek – emelte ki az elemző. Szerinte úgy állítják be, mintha ez a törvényt nem is a gyermekekről szólna. Ezzel az a céljuk, „hogy az embereket a gyermekvédelmi intézkedésekkel szemben hergeljék, és kiszolgálják teljes mértékben azt a brüsszeli eljárást, ami most már ott tart, hogy el akarják törölni a karácsony kifejezést, meg akarják szüntetni a nemeket, és nagyon durva, ultraliberális intézkedéseket akarnak rákényszeríteni a tagállamokra.”

- Ezekben a kérdésekben sehol Európában nem volt még népszavazás. Tehát Magyarország a 2015-ös, migrációs válsághoz hasonlóan most is irányadó szerepet képvisel ebben az ügyben – húzta alá Deák Dániel. A két téma szerinte össze is kapcsolódik: „A bevándorlásnál ugyanis arról volt szó, hogy kivel élünk együtt, most pedig az a kérdés, hogy ki dönthet arról, hogy a gyermekeket miként neveljék Magyarországon.” - Ugyanez, vagyis a szuverenitás kérdése vetődik fel a népszavazás kapcsán is – emelte ki. Szerinte ez lesz a törésvonal, hiszen lesznek a globalisták, akik minden ilyen típusú kérdéskört központosítanának Brüsszelbe, és vannak a nemzetállamokban gondolkodók, akik viszont tagállami hatáskörben tartanák a gyermekvédelem ügyét, hasonlóan a bevándorlás ügyéhez.

Ha a baloldal itthon a népszavazási kampányban - a bevándorláshoz hasonlóan - a társadalmi többséggel szemben fog politizálni, az Deák Dániel szerint jelentősen rombolja majd társadalmi megítélésüket. „Akkor, ahogyan a 2018-as választási kampányban, úgy most is az esélytelenek közé fognak tartozni, hiszen a társadalom 80-90 százaléka a kormányzati álláspontot osztja ezekben a népszavazási kérdésekben, hasonlóan a bevándorlásügyi intézkedésekhez. De gondolhatunk még a rezsicsökkentésre is, amit szintén Márki-Zay Péter támad, ugyancsak azért, mert a brüsszeli érdekeknek akar megfelelni.”

- A közvélemény-kutatások alapján ebben a kérdésben elsöprő többség áll a kormányzati álláspont mögött. Azt látjuk, hogy nemcsak a kormánypárti szavazók támogatják ezt a törvényt, és az azzal kapcsolatos gondolkodásmódot, hanem az ellenzéki szavazók jelentős része is ugyanezt a véleményt osztja. Ha a baloldal tovább folytatja a hergelést a gyermekvédelmi törvénnyel szemben, akkor saját szavazóinak jelentős részével is szembemegy.

A népszavazás kérdései

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

***

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

***

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozások nélkül

mutassanak be?

***

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?