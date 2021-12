A főleg Nyugat-Európában és Észak-Amerikában egyre nagyobb teret nyerő LMBTQ-mozgalom (LMBTQ - Leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és nem heteroszexuális) a gyerekek felé is nyitott, hogy – saját elmondásuk szerint – a 18 év alattiak is önmaguk lehessenek, akkor is, ha az önazonosságuk nem egyezik meg a születési nemükével. Idén augusztusban kavart nagy port az a hír, miszerint Skóciában ennek a jegyében akár négyéves korú kisgyerekek is maguk dönthetnek arról, hogy milyen néven szólítsák őket, és melyik mosdóba járjanak. Hasonló intézkedéseket láthatunk más országokban is, melyek heves vitát indítottak arról, hogy meddig terjednek a szülői jogok, és hol kezdődik a gyerekek szabadsága.

Aggódni fognak

A skót kormány irányelvei szerint a gyermekek (szüleik tudomása nélkül) már négyéves kortól választhatnak maguknak nemet, ezt a pedagógusoknak pedig feltétel nélkül el kell fogadniuk – számolt be az intézkedésről nyáron a Daily Mail. A kormányzat tanácsai szerint mivel egészen kis kortól elkezdődhet a nemi identitás felismerése és fejlődése, már általános iskolákban (ahol a legkisebbek csupán négy-öt évesek) támogatni kell ebben a gyerekeket, de a szülőket nem kell értesíteni – arra viszont rákérdezhet a pedagógus, hogy tudnak-e erről otthon. Az irányelv kitér még arra, hogy mivel törvényileg nincs szabályozva Skóciában, hogy az emberek születési nemüknek megfelelő mosdóba, vagy öltözőbe járjanak, így a gyerekek is szabadon választhatnak saját önazonosságuk szerint. Mindezeket pedig nem kell hivatalosan rögzíteni, elég a gyermeknek informálisan közölnie másokkal, hogy milyen néven és névmásokkal szólítsák őt.

Marion Calder, a Nőkért Skócia kampánycsoport igazgatója aggályait fejezte ki az irányelvvel szemben a Daily Mailnek: „Ahhoz, hogy transznemű legyen valaki, diagnosztizálni kell nála a nemi diszfóriát. Mit gondoltak? A szülők nagyon aggódni fognak, amikor elolvassák ezt a dokumentumot” – jegyezte meg az aktivista.

Hormonkezelés

Ugyanez a skót irányelv tartalmazza az LMBTQ-mozgalom népszerűsítését is, általános- és középiskolákban a tantervek részét kell képeznie olyan könyveknek, melyekben transznemű személyek szerepelnek. Sokkolóként írták le ezt a dokumentumot kritikusai, azt kifogásolják benne, hogy egészen kicsi korú gyerekek életbevágó döntéseket hozhatnak szüleik beleegyezése nélkül.

Arra az Origo hívta fel a figyelmet, hogy a brit egészségügyi rendszer, az NHS jelenlegi szabályozása szerint szülői beleegyezés nélkül akár a fizikai nemváltoztatás folyamatába is belevághatnak a kiskorúak. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 12 éves, kisiskolás diákok dönthetnek úgy mindenféle kontroll nélkül, hogy államilag finanszírozott hormonkezelésre járjanak az erre specializálódott egészségügyi intézményekbe – írta a hírportál.

Eltűnnek az érzéseik

Az NHS viszont kiemeli, hogy 18 év alattiaknak főként pszichológiai, mintsem orvosi segítséget nyújtanak, a pubertást gátló kezeléseket és a választott nemi identitásnak megfelelő hormonkezelést csak szigorú kivizsgálás után kezdeményezhetik. „Ennek az az oka, hogy a nemi elhajló viselkedés és az ilyen érzések sok esetben a pubertás korban eltűnnek” – magyarázza a brit társadalombiztosító. Hasonló utat nyitott nemrégiben Spanyolország is az identitászavaros kiskorúak számára, akik 14 éves kortól kezdve változtathatnak nemet szüleik beleszólása nélkül. Az Egyesült Államokban több állam saját hatáskörben az ilyen terápiák betiltása mellett döntött nemrégiben, hogy 18 év alatt, amíg az ember jogilag nem önálló, ne tudja a testét ilyen módon megváltoztatni. Más államok a szülői beleszólást csorbítják, például Oregon, ahol 15 éves kortól lehet teljesen önálló döntést hozni a nemváltoztatás mellett, fizikai beavatkozás útján

„Veszélyes kísérlet”

A transzneműség gyerekek körében történő népszerűsítése nem egy helyről kap kritikát. Svédországban például országos vita indult azután, hogy a helyi egészségügyi és jóléti hatóság kimutatta: 2008 és 2018 között 1500 százalékkal megnövekedett azon 13 és 17 év közötti lányok száma, akiknél nemi diszfóriát (a definíció szerint az ember tényleges neme különbözik a született biológiai nemétől - a szerk.) diagnosztizáltak. A brit The Guardian cikke egyik oldalról azzal magyarázta a jelenséget, hogy ez a szélesebb körű társadalmi elfogadásnak az eredménye, mások viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy egyéb tényezők is állhatnak emögött: pszichiátriai vagy fejlődési zavarok is okozhatják azt, hogy serdülőkorú lányok elégedetlenek a testükkel, az ő esetükben „veszélyes kísérlet” volna szülői beleegyezés nélkül megengedni a nemi átalakító folyamatok kezdeményezését.

Öngyilkossághoz is vezethet

Sajnos sok olyan esetről is beszámol a nemzetközi sajtó, amikor nemi átalakító kezelések után megbánják a procedúrát olyanok, aki valójában nem is transzneműek, ez pedig legsúlyosabb esetben öngyilkossághoz vezetett. Ebből a szempontból pedig sokak szerint veszélyes, ha megkönnyítik a folyamatot a kiskorúak számára, főleg, ha ki is zárják a szülőket ebből a folyamatból.

A WHO szerint a magukat transzneműként definiálók között aránytalanul magas a problémák száma a mentális egészség terén, amerikai felmérések azt mutatták ki, hogy 40 százalékuk kísérletezett már öngyilkossággal. Körükben négyszeresen fokozott a depresszió veszélye, amiért a Medical News Today összegzése szerint elsősorban a megbélyegzés és a diszkrimináció tehető felelőssé.



