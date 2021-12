Évek óta társasházuk bejárati ajtaja közelében parkol gépkocsijával. Mindig jól látható helyre, a szélvédő jobb felső részére helyezi el az éves parkolóbérletet, ám most bosszantó dolog történt vele, írta az Északnak címzett levelében nyugdíjas olvasónk. (Név és cím a szerkesztőségben.) Mint fogalmaz, az időjárás-jelentés szerint fagy és ónos eső volt várható, így az egyik nagyáruházban szélvédőtakarót vásárolt, melyet még aznap, november 30-án este feltett az első ablakra. „Nem szerettem volna másnap a jeget az ablakról hosszasan vakargatni”, indokolta döntését. Másnap reggel azonban kettős meglepetés várta. Egyrészt nem esett ónos eső, másrészt pedig egy mikuláscsomag virított az ablaktörlő alatt. (Természetesen büntetésről, nem a Mikulás ajándékáról beszélünk.)

„Nem olvasható a parkolóbérlet”, írta a Városgazda Kft. ellenőre a csomaghoz.

Olvasónk lefényképezte az autót, és a szélvédőtakaróval, valamint a mikuláscsomaggal bement az ügyfélszolgálati irodába, remélve, hogy könnyen sikerül a tévedést orvosolni. Már csak azért is hitt ebben, mert úgy gondolta, hogy a gépkocsi rendszáma alapján ezt már az ellenőr is megtehette volna a helyszínen. De akár a külsőleg elhelyezett szélvédőtakarót is elmozdíthatta volna pár centivel, akkor is könnyen tisztázható lett volna a tévedés: nem tilosban parkol, sőt éves lakossági bérlettel rendelkezik.

Ki kellett volna vágni

Ám az ügyfélszolgálati irodában nem ment ilyen könnyen a dolog. Az ügyintéző szerint a 2 ezer forintos helyszíni bírság teljesen jogos (az éves bérlet árával majdnem egyező mértékű, jegyezte meg olvasónk), mert nem kellett volna olyan fóliát használni, ami nem átlátszó, vagy ha mégis, akkor ki kellett volna vágni a részt, ami eltakarja a bérletet. Azt ugyanis nem várhatja el az ellenőrtől, hogy elmozdítsa a takarót.

Olvasónk megjegyezte, tudomásul veszi a városgazdák döntését, de továbbra is igazságtalannak tartja.

Megkérdeztük az önkormányzat sajtóosztályától, hogy miért nem gyakorolnak ilyen esetben méltányosságot – hiszen létező, éves bérletről van szó –, de a választ azóta is várjuk.

(A borítóképen: Társasház előtt parkolók)