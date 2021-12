Az idei év eredményeiről, a még idén várható programokról kérdeztük Szabóné Csizmadia Juditot, Ároktő polgármesterét. A Magyar Falu-pályázaton belül Közösségi tér átalakítás címen mintegy nyolcmillió forintért a művelődési ház terasza készült el. A terasz nyitottként működött eddig, sok olyan rendezvény tekintetében előnyös, ami kültéren kerül megrendezésre – mondta el a polgármester.

Kommunális eszközbeszerzés keretén belül pedig egy 50 lóerős KIOTI kis testű traktort szereztek be. A mezőgazdasági munkában, a gyógynövény-feldolgozás tekintetében tudják alkalmazni.

Mikulásra az önkormányzat déligyümölcsöt juttatott a gyermekeknek, a narancs és a banán a vitaminpótlást hivatott segíteni.

– A Katolikus Karitásztól 250 darab mikuláscsomagot kaptunk, ezúton is köszönjük Árvai Ferenc igazgató úrnak a gyermekek nevében – hangsúlyozta. Tartósélelmiszer-csomagot is osztanak a 60 éven felülieknek, és azok is részesülnek, akik ebben az évben töltötték be. Karácsonyra minden család tízezer forint támogatást és egy kilogramm szaloncukrot kap, melyeket a szociális keretből biztosítja a képviselő-testület.

Jelenleg a szociális fa osztásával vannak gondban, mivel az időjárás nagyon nem kedvez. A magasabban fekvő területeken sok csapadék hullott az elmúlt napokban, ezért a kamionok nem tudják megközelíteni a területeket.

– Ebben az évben a lakosság részére a szociális keretből több csomagot tudtunk biztosítani, ezzel is segítve a nehéz körülmények között élő családokat – foglalja össze a polgármester.

(A borítóképen: Minden gyerek kapott ajándékot)