Júliusban számoltunk be róla, hogy várhatóan több mint hárommilliárd forintból épülhet meg egy multifunkcionális művelődési és sportközpont Edelényben. Az épület tervezési és előkészítési munkálataihoz több mint 176 millió forintot biztosít a magyar kormány. Akkor Molnár Oszkár, Edelény polgármestere arról beszélt lapunknak, hogy a jelenlegi művelődési központot a tervek szerint elbontják, és teljesen új épület valósul majd meg. A jelenlegi művelődési központ ugyanis a hetvenes években épült, és igazi „energiafaló”, amellett, hogy már statikailag is nagyon ­rossz állapotban van.

Cikkünk megjelenése után reagált a hírre Bodonyi Csaba Ybl- és Széchenyi-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja, a jelenlegi épület tervezője, aki arról beszélt, hogy a helyére szánt új létesítmény a ház elbontása nélkül is elférne. Hangsúlyozta, hogy a beruházásnak örül, mert megvalósulna az eredeti terv, hogy itt egy városi szintű intézményközpont és új köztér jöjjön létre, aminek tudatos sarok­elemeként a meglévő kultúrházat szánták.

Az edelényi városháza most arról tájékoztatott, hogy az építészszakma álláspontját is megismerve olyan többváltozatos megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetését javasolta Molnár Oszkár polgármester az új sport- és kulturális központra vonatkozóan a képviselő-testületnek, amely a művelődési központ jelenlegi épületének a megtartását és felújítását is tartalmazza.

Az elképzelések szerint a városban egy multifunkcionális létesítmény valósulhat meg, amely felerészben otthont ad a közművelődési lehetőségeknek, illetve a sportolásnak is. Méghozzá egy olyan sportcsarnokon keresztül, amelynek az egyik oldalán egy ötszáz férőhelyes lelátó épülhet meg, illetve egy ötszáz fős színházterem mellett kapnának helyet a kisebb termek az épületben.