„Holnap ki fog tanítani?” címmel akciósorozatot indított útjára pénteken a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, emlékezve a 6 évvel ezelőtt történt, úgynevezett „tanárlázadásra”. A Miskolci Tankerületi Központ épülete előtt Szűcs Tamás, a PDSZ országos választmányi tagja, regionális ügyvivője tartott tájékoztatót.

Hosszan sorolta a kérdéseket.

– Ki fog tanítani, ha a pedagógusképzésre más értelmiségi pályákhoz képest igen alacsony felvételi pontszámokkal is be lehet jutni? Ha a pedagógusképzésekre jelentkezők alig negyede marad a pályán? Ha egy pályakezdő pedagógus évekig nem kereshet többet, mint a szakmunkás-minimálbér?

És ki fog tanítani, ha több ezer kolléga hagyja ott a pályát a kötelező oltás miatt? Számuk akár a 10 ezret is elérheti – jelezte Szűcs Tamás.

A PDSZ pénteken Kazincbarcikán és Sárospatakon, majd Dunaújvárosban is tartott a témában sajtótájékoztatót.

Az oltás pártján

A felvetett problémákkal kapcsolatban kérdeztük Vízkeletiné Juhász Juditot, a Nemzeti Pedagógus Kar Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökét. Hangsúlyozta, a kar teljes mértékben az oltás pártján áll. Emlékeztetett, januárban a PDSZ az oltásokat és a teszteket követelte a pedagógusoknak és az intézmények dolgozóinak.

– Nem hiszem, hogy több ezren hagyják majd el a pályát a kötelező oltás miatt, bízom a pedagógusok józan ítélőképességében, a szakma iránti szeretetükben és a hivatástudatukban – fogalmazott a megyei elnök.

A bérekkel kapcsolatban jelezte: ezen a területen vannak még gyenge pontok, de az utóbbi években nagyon sok kedvező intézkedés történt, és a pedagóguséletpálya-modell bevezetésével soha nem látott mértékű bérrendezések történtek. A januári 10 százalékos béremelés is gesztus a pedagógusok felé.

A pedagógusképzéssel kapcsolatban pedig kiemelte, ma hazánkban magas színvonalú a képzés. Ezt anyaként is tapasztalja, hiszen lányai is pedagógusképzésben vettek, vesznek részt. A tanító szakon valóban alacsony a felvételi ponthatár, de a tanárszakokra ez nem igaz. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj pedig abban segít, hogy még több fiatal válassza ezt a hivatást. A pályaelhagyókkal kapcsolatban pedig hangsúlyozta: más pályákat is elhagynak a fiatalok, hiszen ki akarják magukat próbálni más területeken. Ha pedig a diplomájuk máshol is megfelel, az a pedagógusképzés magas színvonalát bizonyítja.