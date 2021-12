Az új sávok betonozását már hetekkel ezelőtt elkezdték szakaszosan, több helyen az érintett Gesztely és Szerencs közötti szakaszon, mostanra ezt már be is fejezték. Másfél hete az aszfaltréteget is elkezdték teríteni, hétfőtől pedig a kopóréteg felhordásával véglegesen kialakulnak az új sávok.

Közben épül a bekecsi körforgalom és az újharangodinál is minden készen áll a munkálatokhoz. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. korábbi tájékoztatása szerint a gesztelyi turbókörforgalom kialakítása jövő év elejére van ütemezve, de a napokban itt is dolgoztak: tovább bontották a zajvédő falat és betonozni kezdtek. Hernádkak irányába már korábban elkészült egy surranósáv, ami a forgalmat tereli majd a körforgalom építésénél.