A megrendelt 35 kocsi gyártása folyamatosan zajlik, tervezetten jövő év közepére mindegyik forgalomba állhat, olvasható a MÁV honlapján.

Október közepétől lehet az IC+ 1. és prémium osztályú kocsikon utazni, ami az utasok körében továbbra is nagy népszerűségnek örvend. A december 12-ei menetrendváltástól már napi 20 járatban, így már valamennyi kör-IC-ben – találkozhatnak utasaink ezzel az új, emeltszintű szolgáltatást nyújtó járművel. A jövőre forgalomba álló IC+ 1. és prémium osztályú járművek Kelet-Magyarországon túl már Nyugat-Magyarországon is fognak közlekedni 2022-ben. Az új járművek népszerűsége a forgalomba állás óta töretlen, rendkívül kedvező a magas komfortfokozatú kocsik, valamint a bisztrószakaszos fedélzeti vendéglátás fogadtatása.

A tágas, csupán négyszemélyes prémium fülkékben kényelmes bőrülések fogadják az utasokat, akik a világítást és a hőmérsékletet a kocsi többi részétől függetlenül saját maguknak szabályozhatják az asztalba integrált érintőképernyők segítségével. A november közepe óta jegyköteles kocsi prémium fülkéjét december 29-ig 2900 utas választotta, több mint egyötödük a Budapest-Debrecen közötti szakaszon közlekedett. Ehhez az 1. osztályú menetjegy és az esetlegesen szükséges IC pótjegy mellett 1000 forintos helyjegyet kell váltani.

A két prémium fülkén túl, a termes utasterében további 15 ülőhely található, ezen ülésekhez nagyméretű, munkához is kiválóan használható asztal, olvasólámpa, valamint az elektromos eszközök töltésére ülőhelyenként egy 230 V-os konnektor és USB töltő is tartozik. A teljes utastér szőnyegborítású, továbbá a termes szakaszban és a folyosón rejtett LED hangulatvilágítás ad fényt. Az ablakokra a sorozat többi járművénél megszokott módon sötétítő rolókat szereltek fel. Újdonságot jelent az úgynevezett csendes fülke is, amelyből kettő található a kocsiban. Az ide jegyet váltó utasok csendben, nyugalomban tölthetik el az utazásukat, hiszen ezekben a hatszemélyes 1. osztályú fülkékben a telefonálás vagy egyéb zavaró tevékenység nem megengedett.

Forrás: MÁV

Az új kocsiban tovább növeli a komfortot a kompakt méretű, de jól felszerelt bisztrószakasz, amit a kocsi egyik végén alakítottak ki. Az utasok örömmel fogadják, hogy a fedélzeti vendéglátás visszatért a hazai InterCity vonatokra, nagyra értékelik a szolgáltatás kimagasló színvonalát és kínálatát. Két hónap alatt közel 5500-an vették igénybe a szolgáltatást, a legnépszerűbb ételek között szerepel a START Burger, de sokan megkóstolták az Utasellátó nagymúltú csokirolóját is. A bisztrószakasz a vonat minden utasa előtt nyitva áll, akik készpénz mellett bankkártyával és mindhárom típusú SZÉP-kártyával is fizethetnek.

A 2019-ben megrendelt hetven darabos IC+ flottában már elkészült 35 akadálymentesített, többcélú másodosztályú kocsi is. Ezekben 52 ülőhely, 2 kijelölt kerekesszékes hely van, és 8 kerékpár is szállítható. A laptopok, mobileszközök használatát elektromos és USB-s csatlakozók, valamint vezeték nélküli internet segíti. A GPS-vezérelt, fedélzeti audiovizuális utastájékoztató rendszer pontos tájékoztatást ad a vonat helyzetéről, a biztonságról pedig belső videófelügyeleti rendszer gondoskodik.

A vasúttársaság kormányzati támogatással valósítja meg a saját fejlesztésű, XXI. századi igényeket kielégítő IC+ kocsik gyártását célzó programját, amely a járműállomány fiatalítását, minőségi cseréjét szolgálja a belföldi és nemzetközi távolsági forgalomban. Összesen 57 másodosztályú és tíz első osztályú IC+ jármű járja az ország vasútvonalait. Az első osztályú bisztrószakaszos járművekből is 35 készül, ezeket Szolnokon gyártják. A vasúttársaság járműállományának fejlesztése folyamatos. Az IC+ család következő tagja a modern vezérlőkocsi lesz, a prototípus már tervezés alatt van, várhatóan 2024-ben készülhet el az első ilyen jármű.