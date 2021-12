A napokban a télies időjárás miatt leállt egy időre az útépítés a 37-es számú főút négyávosításán, de így is dolgoznak a hidaknál és néhány helyszínen. A két új forgalmi sáv néhány hónap alatt rajzolódott ki a semmiből, mostanra már mindenhol készen vannak az útalapok és több helyen már az aszfaltrétegek nagy részét is felhordták. A csomópontoknál is előkészültek már mindenhol a körforgalmak építésére, kiváltották a közműveket, előkészítették a terelőutakat, hiszen a téli leállás után tavasszal elindul ezek elkészítése, bekötése is az új forgalmi sávokba.