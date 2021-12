Az tapasztalható, hogy az általános iskolákban kevésbé borzolta a kedélyeket az igazolvány felmutatásával kapcsolatos szabály, mint az óvodákban. Néhány szülő arra panaszkodik, hogy a gyermeke nehezen fogja viselni, hogy az ajtóban el kell válnia hozzátartozójától. Már november elejétől nem jöhetnek be a szülők a zeneiskolába, illetve ahová kijár tanítani, oda sem, védettségi igazolvánnyal sem. Másfél éve így van, megszokták, nincs ebből konfliktus – mondta Petróné Nyíri Zsuzsanna zenepedagógus. A szülői értekezlet megtartható online, a hangversenyeket, vizsgákat felveszik videóra és így nézhetik meg a szülők – tette hozzá. Náluk is hasonló a helyzet – vélekedett Gabriella. Előfordul, hogy a fia elhagy ezt-azt, ez egy kisebb gyerek esetében mindennapos dolog. De még külön engedélyt se kérhet az édesanya, ha be akar menni az iskolába, hogy segítsen megkeresni az elhagyott holmikat. Egy másik édesanya hasonló gondot említett, de azt is elárulta, hogy ők szerencsések, mert a nagyobb testvérek segítenek a kisebbnek. Az óvodában ez a feladat is a pedagógusokra, dajkákra hárul ezentúl.