Sötétedés utánra szervezte közlekedésbiztonsági akcióját a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság a megyei rendőr-főkapitánysággal és a Miskolci Önkormányzati Rendészettel közösen Miskolcon, a Lyukóvölgyi úton. Az elsődleges cél az volt, hogy a gyalogosan közlekedőket figyelmeztessék a balesetveszélyes helyzetekre, és láthatósági eszközökkel lássák el őket, de a közlekedő autókat is „megnézték”, ezzel jó néhány szabálytalankodó akadt horogra.

A DVTK-stadion parkolójában gyülekeztek az akció résztvevői késő délután. Mint az eligazításon elhangzott, a lyukói városrészben rossz a közvilágítás, nincsenek járdák, a fő, Lyukóvölgyi úton emiatt a gyalogosok nagyobb veszélynek vannak kitéve sötétedés után. Erre szerették volna felhívni a figyelmet, illetve láthatósági eszközök – mellény, fényvisszaverő csíkok, világítóeszközök – osztásával „láthatóvá tenni” őket a sötétben.

Az akció résztvevői az egyik buszmegálló környékét „szállták meg”, ahol a közlekedő, illetve buszról le- és felszálló embereket szólították meg. Volt, aki rövid bólogatás után átvette az eszközöket, majd ment a dolgára, de olyanok is akadtak, akik szívesen elbeszélgettek, és a megkapott eszközöket azonnal magukra is vették, és így folytatták az útjukat.

A gyerekek és a tinédzserek körében különösen nagy sikere volt a láthatósági eszközöknek, amiket azonnal használatba is vettek, sőt voltak olyanok, akik vissza is tértek nagyobbra cserélni a mellényt, vagy a családtagjaik számára is kértek belőle. Közben az egyik ott lakó hölgy elpanaszolta az Északnak, hogy sokan közlekednek a környéken nagyon rossz állapotú járművekkel, illetve nem megfelelően kivilágítva, viszont nagy sebességgel, ami komoly balesetveszélyt rejt magában minden közlekedő számára.

Befagyott szélvédő

Azt, hogy a hölgynek mennyire igaza van, hamarosan az élet is bizonyította. Az akció alatt ugyanis nem egy jármű közlekedett arra megfelelően működő világítóberendezések nélkül. Egy kisteherautót például messziről szúrtak ki a rend­őrök és eredtek a nyomába. Mint kiderült, hátul semmilyen lámpája nem működött, így bírságot kapott a sofőr, és figyelmeztették a probléma mihamarabbi orvoslására.

Az akció vége felé egy igazi szabálytalanságot halmozó is belefutott a rendőrök karjaiba. Az úton nagy sebességgel és hanggal érkező személyautót azonnal kiintették. Az már az első pillanatban meglepte a rendőröket és rendészeket, hogy az autó összes szélvédőjére vastag jégréteg volt fagyva, gyakorlatilag teljesen lehetetlenné téve, hogy a sofőr megfelelően kilásson. A második meglepetés akkor jött, amikor kiderült, hogy senki nem volt bekötve, így az anyósülésen helyet foglaló nő ölében lévő gyerek sem – akit először megpróbált az ülés alá rejteni. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy egyetlen lámpa sem működött bal oldalon hátul, az egy tengelyen lévő gumiabroncsok sem voltak egyformák, és a nyomással is gondok voltak. Így a sofőrt a rendőrök feljelentették, és komoly bírsággal, illetve büntetőpontokkal kell szembenéznie.

