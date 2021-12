Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is közös vacsorára hívta az önkormányzat munkáját segítő vállalkozókat és magánszemélyeket a karcsai településvezetés.

Milinki László polgármester lapunknak elmondta: minden esztendőben sokan vesznek részt önzetlenül a bodrogközi település szépítésében, fejlesztéseinek megvalósításában. Ezt szeretné viszonozni az önkormányzat a közös vacsorával, amit a hagyományok szerint november végén, december elején rendeznek meg. A település összefogására jellemző, hogy ezúttal is körülbelül nyolcvanan voltak hivatalosak az eseményre november 19-én – közölte a polgármester.

Hozzáfűzte: az ilyen alkalmakon általában tájékoztatja a hallgatóságot a közelmúlt fejlesztéseiről, eredményeiről. Idén is volt miről beszámolni – közölte Milinki László, hiszen elmondása szerint több olyan beruházást sikerült lezárniuk és elkezdeniük, amelyek hosszú távon gyakorolnak jótékony hatást a helybeliek életére. Ezek bemutatása nemcsak azért fontos, hogy mindenki képet kapjon róla, miként is dolgozik az önkormányzat, hanem látják saját munkájuk eredményét is – mondta.

Milliós tételű munka

A karcsai polgármester megemlítette: nagyon sokat köszönhet a település például a munkagépekkel rendelkező vállalkozásoknak, amelyek egyebek mellett a szükséges tereprendezésben vagy például fuvarozásban segítenek a legtöbbet.

Az ilyen alkalmakon tájékoztatjuk a hallgatóságot a közelmúlt fejlesztéseiről - Milinki László

Milinki László megjegyezte: bár soha nem számszerűsítik a segítséget, de ha az ingyenesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátott munkagépeknek csak a piaci értéken számított óradíját tekintik, akkor is milliós nagyságrendű megtakarítást jelentenek a falunak a felajánlások. Főleg úgy, hogy a vállalkozók az ingyen elvégzett munka mellett még az üzemanyag költségét sem kérik az önkormányzattól – hangsúlyozta a faluvezető.

Mint az Északnak kiemelte, jelenleg két helyszínen folynak Karcsán földmunkák. Az egyik területen egy térségfejlesztő és szolgáltatóközpont épül, amelyben étterem és szálláshelyek is helyet kapnak majd. A másik a faluközpontban kialakítás alatt álló park. A két területen összesen közel ezer köbméter homokot mozgattak meg a munkagépek az utóbbi hónapokban – közölte a polgármester az önzetlen munka nagyságrendjét illusztrálva. A segítséget csak akkor kérik, amikor az érintett vállalkozások alaptevékenységét nem hátráltatják – fűzte hozzá. Mindezeken túl évente több alkalommal is szerveznek társadalmi munkát, amelyeken bárki részt vehet. Ilyen módon több közterületen végezték el például a térkövezést. Ilyenkor a „munkadíj” egy finom babgulyás, de a munka végi „értékelő termelési értekezletek” alkalmával előfordul, hogy a pálinkásüveg is előkerül – jegyezte meg tréfásan Milinki László.

(A borítóképen: Hagyomány az önkormányzat által szervezett közös vacsora)