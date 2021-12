A kormány állatvédelmi online felmérést is indított „Közös ügyünk az állatvédelem” címmel, amelynek során 262 772-en mondták el véleményüket. A kitöltések kiemelkedő száma jól mutatja a társadalmi érdeklődés szintjét. A szilveszteri petárdázás pedig mindig egy érzékeny pont, hiszen számos ember szereti az éjféli tűzijátékokat, de közben mindig sok kutya szökik el ijedtében otthonról.

Dr. Kiss János miniszterelnöki biztos és országgyűlési képviselőjelölt szerint minél több közszereplőnek fel kell vállalni az állatvédelem ügyét, hiszen minél többen beszélnek egy témáról, az annál jobban beépül a társadalmi közbeszédbe. „Nagyon hasznos volt az online kérdőív, hiszen az alapozott meg egy sor állatvédelmi intézkedést. Többek között azt, hogy a kormány több mint 100 millió forinttal segítette az állatvédő civil szervezetek munkáját, megalakult a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, elindult a Gazdijogsi online képzés, ivartalanítási programok indultak több mint 500 millió forint keretösszeggel, és aláírták az Állatvédelmi Kódexet. A program keretében a kormánytól országosan 215 menhely részesült kutyatáp-támogatásban, ebből 5 volt miskolci. Csak hogy az arányokat érzékeltessem, a decemberben megkapott táp – egy-egy menhely estében – 30 kutya egyhavi etetését oldja meg. Természetesen jutott ebből a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítványnak is, ami különleges szervezet, hiszen nem egy egyszerű kutyamenhely, hanem bántalmazott vagy kutyaviadalra kényszerített kutyákat fogad be.”

Egyéni felelősség

Azonban a kormányzati intézkedések önmagukban nem oldanak meg mindent, arra is szükség van, hogy a társadalmi szemlélet fejlődjön, az állatok iránti felelősségérzet pedig növekedjen, a felelős állattartásra való nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni. A szilvesztereste pont olyan alkalom, amikor az egyéni és a családi felelősségünk is megjelenik dr. Kiss János miniszterelnöki biztos szerint: „A szilveszteri petárdázás nemcsak a kutyáknak, hanem az ennek következtében elszökött vagy megsérült négylábúak gazdáinak is nagyon sok felesleges fájdalmat és kellemetlenséget okoz. A mi családunknak is van macskája és kutyája is. Mi úgy oldjuk meg, hogy Csúzli, a kutya és Cili, a macska szilveszterkor az előszobában kapnak kivételes, oltalmazó helyet, hogy minél kisebb traumával éljék át ezt a nehéz napot.”

Dr. Kiss János Csúzlival, a kutyával és Cilivel, a macskával | Forrás: ÉM

Tanácsok gazdiknak

1. A kutyában lévő mikrochip legyen állatorvos által a gazda adatait tartalmazóan regisztrálva.

2. Kutyáinkra, macskáinkra érdemes a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet kötni.

3. A baj megelőzése érdekében a kijelölt sétáltatóhelyeken is fokozott óvatossággal sétáltassuk kutyánkat.

4. Otthon biztosítsunk kedvencünknek a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet. A sötétítő függönyt húzzuk el, a redőnyt eresszük le. Félősebb kedvencek számára állatorvos által ajánlott nyugtatószerről is gondoskodhatunk a petárdázások idejére.

(Az Orpheus Állatvédő Egyesület tanácsai)

