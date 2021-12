Az este még letisztított járdák reggelre korcsolyapályákká változtak. Ezt a magam bőrén is megtapasztalhattam, amint ráléptem a házunk előtti lépcsőkre, munkába induláskor. A lépés utáni következő kép, hogy fekszem a lépcsőn és halkan jajgatok, egy óriási esés után. Szerencsére megúsztam kisebb sérülésekkel, de fontos tanulság, hogy mindenki nagyon vigyázzon most magára, arra, hogyan lép a jeges burkolatra! Nem lehet „rutinból” járni az ilyen helyeken. Csak óvatosan, vigyázva. Különösen az idősebbek ügyeljenek a lépteikre, mert fokozottan ki vannak téve a sérüléseknek. Lassan, óvatosan, a bolt, a posta tíz perccel később is ott lesz!

Korábban már megírtuk, hogy a magánházak előtt és körül a lakók felelőssége a járdák tisztítása és síkosságmentesítése. A legtöbben ezt el is szokták végezni, és jön az olvadás is, de ezzel együtt még sok olyan szakasz van, ahol az ember elcsúszhat, megsérülhet.

Aki teheti ilyenkor és nincsen halaszthatatlan dolga, nem kell munkába sietnie – különösen a nyugdíjasok - ne menjenek ki az utcára, amíg a veszély el nem múlik. Ha mindenképpen el kell indulni, akkor fokozott óvatossággal tegyük!

Hasznos lehet, ha feltesszük a cipőnkre a boltokban gyakran kapható szöges talpú kalucsnit, amennyiben már beszereztük, de jó és olcsó módszer az is, ha egy kinyúlt, elhasznált zoknit húzunk a cipőre, mert sokkal jobban tapad, mint a cipőtalp. Divatbemutatóra ne menjünk benne, de egy combnyaktörést megelőzhet.