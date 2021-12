Levelet kaptak az elmúlt héten a házi gyermekorvosok, az országos kollegiális házi gyermekorvosi szakmai vezető aláírásával. Ebben arra kéri a kollégákat, hogy mérjék föl, hány szülő szeretné a házi gyermekorvosi rendelőben beoltatni gyermekét.

A hivatalos koronavírus tájékoztató oldalon György István, az országos oltási munkacsoport vezetője pedig arról ad tájékoztatást, hogy az oltási munkacsoport megkezdte az 5–11 éves gyerekek oltásának előkészítését, a szükséges vakcinák várhatóan december 13-án érkeznek. A gyerekek oltását az erre kijelölt kórházi oltópontokon és igény esetén a házi gyermekorvosoknál tervezik. Az előkészületek tartanak, a terveket ezen a héten véglegesítik, és a tudnivalókról időben tájékoztatják a szülőket.

A közösségi oldalon

A házi gyermekorvosok különböző módon mérik fel az igényeket. Dr. Onozó Beáta házi gyermekorvos, immunológus szakorvos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye gyermek-alapellátó kollegiális vezetője például a zárt Facebook-csoportjában tette közzé, hogy jelentkezhetnek a szülők. Mint mondta, a rendelőben is folyamatosan találkozik a szülőkkel, így személyesen is tud velük beszélni a Covid elleni védőoltásról. Sokan érdeklődnek, a felmerült kérdésekre szívesen válaszol, de rábeszélni senkit nem akar. Vannak ugyanis olyan szülők, akik kategorikusan elutasítják a vakcinát. A házi gyermekorvos jelezte: a szervezési feladatok folyamatban vannak, a szülők időben értesülnek majd a tudnivalókról. Tudomása szerint van olyan házi gyermekorvos, aki a hétvégén minden szülőt felhívott a praxisában, hogy felmérje az oltással kapcsolatos igényeket.

Azt tanácsolom a szülőknek, hogy amikor már lehet, regisztrálják gyermeküket az oltásra - Dr. Török Lajos

Dr. Onozó Beáta hangsúlyozta: a kicsik oltására több szempontból is szükség van. Az első az ő védelmük. Bár azt látjuk, hogy a koronavírus-fertőzés a gyermekek esetében viszonylag enyhe formában zajlik, de ennek ellenére száz gyermek közül tíznél jelentkezik valamilyen probléma.

– Gondoljunk csak a súlyos, sokszervi gyulladásra, ami miatt akár intenzív osztályra is kerülhet a gyermek. Ugyanilyen veszélyes a kiszáradás vagy a légzőszervi rendellenesség, ami akár lélegeztetést is igényelhet. Azt is tudni kell, hogy gyerekek esetében a fertőzés lefolyásának súlyosságától függetlenül ugyanúgy jelentkezhetnek poszt-Covidtünetek, mint a felnőtteknél. Enyhe fertőzés után is lehetnek a kicsiknek koncentrációs zavaraik, tanulási problémáik, elhúzódó fejfájásuk, fáradékonnyá válhatnak, és előfordulhat szaglás- és ízérzészavar is. Ez utóbbi, bár nem tűnik óriási problémának, de az életminőségüket nagyban befolyásolhatja – sorolta dr. Onozó Beáta.

Az iskolában

Dr. Török Lajos miskolci, házi gyermekorvos lapunknak azt mondta, hogy tulajdonképpen hivatalos levelet még nem kaptak a gyermekek oltásáról, azt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivataltól várják.

– A Pfizer-vakcinával nem lesz könnyű a háziorvosi rendelőkben oltani, hiszen azt mélyhűtött állapotból kell felolvasztani, és 10 adagot egy bizonyos időn belül el kell oltani. Legegyszerűbb lenne az iskolában beadni a vakcinát, hiszen ott az igényfelmérés könnyen kivitelezhető, és egy-egy intézményben sok gyereket be lehet oltani egy időben. Azt tanácsolom a szülőknek, hogy amikor már lehet, regisztrálják gyermeküket az oltásra ugyanazon a felületen, ahol magukat regisztrálták. Napokon belül pedig kiderül, hogy hogyan zajlik majd a gyerekek immunizálása – fogalmazott a szakember.

Veszélyes

Bakos István egy percig sem gondolkodott azon, hogy beoltassa a 12 éves fiát, amikor már lehetett. Most, hogy 10 és 7 éves gyermekét is lehet majd immunizálni, felhívta a háziorvosát, aki felírta a gyermekek nevét.

– Nekem azt mondta a gyermekorvosunk, hogy első körben ők oltanak majd. Jelezte, hogy a vakcinák december közepén érkeznek, és szól, amikor vihetjük a gyerekeket oltásra. Fontosnak tartjuk az egész család védelmét. Számtalan példa van előttünk, ami bizonyítja, hogy a koronavírus veszélyes. Bár a gyermekek ritkán betegszenek meg, de nem lehet tudni, hogy milyen mutációk alakulnak még ki, és hogy épp az én gyermekeimre hogyan hatnak – érvelt az édesapa.

(A borítóképen: Vannak országok, ahol már oltják a gyerekeket is, a fotó Izraelben készült)