A DK sajátos politizálása, kihátrálása a baloldali összefogásból jól érzékelhető például Miskolcon is, ahol 2019-ben az ellenzéki összefogás szerezte meg a város vezetését úgy, hogy a független Veres Pál polgármesterjelölt mögé sorakoztak fel. A kezdeti győzelmi eufóriát követően sorra következtek az arra utaló események, hogy repedések hálózzák be az ellenzéki koalíciót, és a repedések árkokká szélesednek. Kezdetektől fogva tüske a DK körme alatt, hogy nem jutott alpolgármesteri pozícióhoz és az előválasztás is sikertelenül zárult jelöltjei szempontjából. A magát függetlennek valló Veres Pál polgármester a DK jelöltjével, Hegedűs Andreával szemben az MSZP-s dr. Varga László mellett tette le a voksát.