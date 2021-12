Egyre többen vásárolnak online a terjedő digitalizáció és a pandémia együttes hatására. Ezt felismerve alig van cég, amely ne értékesítene az interneten is, derült ki körkérdésünkből.

Három évet ugrott

A legtöbb ruházati, kozmetikai, élelmiszert értékesítő üzlet amellett, hogy fogad vásárlókat az áruházában is, már webáruházzal is rendelkezik. A GKI Digital és az Árukereső.hu közös kutatása szerint 2020-ban a belföldi online kiskereskedelmi forgalom 45 százalékos rekordbővülést követően 909 milliárd forintos forgalmat bonyolított le, ez olyan, mintha 2020-ban három évet ugrott volna előre az e-kereskedelem, taglalta több gazdasági témájú cikk is a közelmúltban. Egyre többet értékesítenek online például az éttermek is. Elég végigmenni egy délelőtt a miskolci főutcán, percenként jön velünk szembe valamely ételszállító cég biciklis futára. És vannak cégek, amelyek már csak online kereskedelemmel foglalkoznak. A miskolci Novashop webáruház munkatársa, Kocsis Bence tapasztalata szerint a karácsony közeledtével megindultak náluk is a rendelések, megközelítőleg 15-20 százalékos az emelkedés a korábbi hónapokhoz képest. Vezető termékük a laptop. Egyelőre a meglévő kapacitások bírják a csomagolással és feladással kapcsolatos pluszterhelést. Ők maguk csomagolnak, és a Magyar Posta végzi a kiszállítást.

Körképünk során azonban találtunk olyan – nem multi – magyar kisvállalkozást is, amely az áruforgalom csökkenéséről számolt be. Az autós alkatrészeket és kiegészítő termékeket forgalmazó Aczél Autós Webáruház tulajdonosa, Aczél János például elmondta, egyre kevesebb a megrendelésük online. Részben azért, mert a legtöbb, korábban keresett autós extra ma már alapfelszerelésként benne van az új autókban, másrészt pedig a piacon jelen lévő nagykereskedők is kiszolgálnak bárkit, saját webshopjaikon keresztül. A legjobb árat pedig ők tudják kínálni.

Futárszolgálatok alakultak

Szállodákban is érdeklődtünk. Török-Bencze Csilla, a Calimbra Wellness és Konferencia Hotel értékesítési igazgatója elmondta, közel hetven százalékban online foglalnak és intézik a szállást az internetes felületükön a vendégeik, a két ünnepre, tehát karácsonyra és szilveszterre már beteltek a helyek. Egy-két szoba foglalható még, és telt ház lesz.

Hasonlóan online foglal már szállást a vendégek többsége a Lignum Hotelben is. Szélyes Réka ügyvezető elmondta, jelenleg az előfoglaltságuk megközelítőleg 30-40 százalékos az év hátralévő időszakára.

Az online megrendelt termékek nagy részének csomagjait ki kell szállítani, ezért a futárszolgálatok száma is megnövekedett az elmúlt időkben. Az egyik ilyen cég az említett Magyar Posta, amelynek a piaci igényekhez igazodva változtak a szolgáltatásai. Forgalma évek óta jelentősen nagyobb az év végi két hónapban, mint általában az év többi részében, derült ki kérdéseinkre kapott válaszleveléből. A kommunikációs osztálytól így megtudtuk, a szezonális felkészülés már jóval korábban, jellemzően már a nyáron megkezdődik.

A tervezési szakaszban – a piaci információkat figyelembe véve – a nagyfeladó partnerekkel (főleg webáruházak) együttműködve megtervezik az év végén várható mennyiségek heti eloszlását, valamint a szükséges intézkedéseket. Mint fogalmaztak, az év végi szezonra jellemzően minden évben megemelik a logisztikában dolgozók létszámát. Az eszközparkot is bővítik, több járművet állítanak forgalomba, és idén év végére beszereztek új, a kézbesítéshez szükséges eszközöket: PDA-kat és bankkártyás fizetéshez szükséges POS-terminálokat.

Extra csomagpontok

„Borsod-Abaúj-Zemplén megyében átlagban mintegy 84 darab autóval, 68 futárral végezzük az év végi csomagok kézbesítését”, emelték ki. Idén is extra csomagpontokat alakítottak ki országszerte számos nagy forgalmú postán. Ez tárolásikapacitás-bővítést és külön átvételi pultot jelent egyben az adott helyen, amit a forgalom megugrása indokol.

A Magyar Posta idén is erős szezonra készül, de nem extrém erősre, hangsúlyozták. „A 2020-as több mint 20 százalékos emelkedés az előző év hasonló időszakát tekintve extrém kiugrás volt, ehhez képest 2021-ben újabb csúcs születhet, de szerényebb lesz az emelkedés mértéke, mint 2020-ban volt.”