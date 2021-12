Az édességgyártás minden összetevője drágult az utóbbi időben. Emelkedett az alapanyagok ára: a cukor, a kakaó, az olaj, növényi zsírok, a szemes termények, a magvak és a gyümölcsök is. Ezenfelül drágább lett a munkaerő is – nemcsak a hazai, hanem a külföldi termelés költsége is nőtt. Drágább lett a szállítás és a csomagolóanyagok, azok is, amelyekkel a fogyasztó nem találkozik, mint például a kartonpapír. Nagyon sok hatás egyszerre érvényesül, amelyet a fogyasztók az árak emelkedésében tapasztalnak. Annak ellenére, hogy a klímaváltozás, a fenntarthatóság, bizonyos növények termőterületének szűkülése is hatással van az édességgyártásra, a szakember elmondása szerint nincs olyan termék, amely esetében készlethiányra kell számítani.