– Gondoljunk csak a súlyos, sokszervi gyulladásra, ami miatt akár intenzív osztályra is kerülhet a gyermek. Ugyanilyen veszélyes a kiszáradás vagy a légzőszervi rendellenesség, ami akár lélegeztetést is igényelhet. Azt is tudni kell, hogy gyerekek esetében a fertőzés lefolyásának súlyosságától függetlenül ugyanúgy jelentkezhetnek poszt-Covid tünetek, mint a felnőtteknél. Enyhe fertőzés után is lehetnek a kicsiknek koncentrációs zavaraik, tanulási problémáik, elhúzódó fejfájásuk, fáradékonnyá válhatnak, és előfordulhat szaglás- és ízérzés-zavar is. Ez utóbbi, bár nem tűnik óriási problémának, de az életminőségüket nagyban befolyásolhatja – sorolta dr. Onozó Beáta.