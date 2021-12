Nagy az érdeklődés a Miskolci Egyetem nyílt napja iránt, amelyen csütörtökön és még pénteken is számtalan izgalmasabbnál izgalmasabb programra várták és várják az érdeklődőket.

A leendő elsőéveseket prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora köszöntötte, aki hajdan maga is a campus hallgatója volt. Elmondta, hogy az egyetem 100 hektáros területén, méltó infrastrukturális feltételek között, 8 karon, alap-, osztatlan és mesterszakon folyik a képzés, melynek során a hallgatók piacképes tudást és diplomát szerezhetnek. Hangsúlyozta, hogy a Miskolci Egyetemen diplomát szerzett hallgatók 2-3 hónap alatt jól és jó keresettel tudnak a munka világában elhelyezkedni, hiszen a térségben működő vállalatok keresik az egyetem végzett hallgatóit. A rektor utalt arra is, hogy a képzés mellett az Egyetemvárosban a kikapcsolódáshoz és a sportoláshoz is adottak a feltételek, s mint mondta: az egyetemen komoly hallgatói élet van. Mint fogalmazott: minden, mi szem-szájnak ingere, az megtalálható a Miskolci Egyetemen.

Király Vanesszát a gazdaságtudomány érdekli, könyvelő szeretne lenni, s elmondása szerint azért választja a Miskolci Egyetemet, mert a barátaitól csak jókat hallott róla.

A nyílt napon a leendő diákok nem csupán az egyetem által kínált képzéseket ismerhetik meg, hanem ellátogathatnak a laboratóriumokba, beülhetnek egyetemi előadásokra és szemináriumokra, részt vehetnek például interaktív mintatárgyaláson vagy költészeti gyorstalpalón, bepillanthatnak a robotika világába és az egyetem mindennapjaiba, felsőbb évesekkel és oktatókkal ismerkedhetnek meg, és még hosszan lehetne sorolni a programkínálatot, amellyel az intézmény segít megkönnyíteni a választás előtt álló hallgatók döntését, például a kari standoknál.

– Mind az egyetemnek, mind pedig a karoknak széles a képzési területe. A hozzánk fordulóknak abban tudunk segíteni, hogy melyik irány felel meg legjobban az ő személyiségüknek és érdeklődésüknek. Elmondjuk a tapasztalatainkat, és rávilágítunk arra, hogy miért érdemes ezt vagy azt a kart, illetve szakot választani. Azt tapasztaljuk, hogy a bizonytalanoknak nagy szüksége van a beszélgetésekre és tanácsokra – mondja Filep Andrea, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

A cégek is mutatják magukat

Mindezek mellett az ideérkezők fontos információkat kaphatnak az egyetemmel szoros együttműködésben álló, többnyire duális képzést is indító vállalatokról is.

Sáfrány Rebeka határozott célokkal érkezett. Már biztos, hogy a Miskolci Egyetem duális képzését választja, és már azzal is tisztában van, hogy végzés után milyen munkakörben és melyik cégnél szeretne elhelyezkedni. – Miskolcon a Joysonnál vagy a Boschnál szeretnék dolgozni logisztikai mérnökként. Mindkettő stabil, biztos megélhetést nyújtó cég. Az egyetemről pedig sokan tartják azt, hogy jó – fogalmazott.

A legközelebbi nyílt napot online rendezik meg január 22-én.

(A borítóképen: A Miskolci Egyetemet választanák)