Az oltási akcióhéten Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 8 helyen várják az oltakozókat december 12-ig, írta lapunk a napokban. A koronavirus.gov.hu oldalon közzétett friss adatokból az derül ki, hogy már átlagosan 70 százalék a 12 év felettiek átoltottsága. Az átoltottságban azonban nagyok a területi különbségek. Míg Pest megyében az oltható lakosság háromnegyede legalább egy adagot kapott a vakcinából, addig megyénk a 63,4 százalékkal a legalacsonyabb átoltottságú megyék közé tartozik, ám itt is jelentős eltérések vannak a települések között.

A lakosság 80 százalékos átoltottságáról számolt be lapunknak Posta György, Tokaj polgármestere. Hozzátette: egyértelműen ennek tudható be, hogy a városban nem alakult ki komolyabb járványügyi helyzet.

Van azonban olyan település, ahol lényegesen kisebb az átoltottság, Felsőgagyon például csak 45 százalékos. Kótai Aladár polgármester elmondása szerint nem tudnak mit kezdeni azokkal az emberekkel, akik nem akarják magukat beoltatni.

Személyes megkeresés

Az átoltottság további növelése érdekében a kormány a következő időszakban személyes kampánnyal ösztönöz majd az oltás felvételére. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken jelentette be a Kossuth rádióban, hogy a kormány levélben értesíti majd az embereket arról, hogy csökken a védettségük foka. Hétfő reggelre már sokan meg is kapták e-mailben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő erről szóló írását. Az értesítésben az oltás felvételére is kérik a címzetteket.

Az oltási hajlandóság megnövekedését várják attól az intézkedéstől is, hogy a következő időszakban minden településen oltási akciónapokat szerveznek.

Bár Tiszalúcon már 70 százalékos az átoltottság, mégis bíznak abban, hogy az akció­nap hatására többen veszik fel majd az oltást, nyilatkozta lapunknak Siri Norbert polgármester.

Erről szóló bizodalmát fejezte ki prof. dr. Palotás András is. Vizsoly polgármestere arról tájékoztatta lapunkat, hogy a községben és a környező településeken 60-70 százalékos jelenleg az átoltottság.

A kormány tehát december 12-ig hosszabbította meg az oltási akcióhetet, mely során előzetes regisztráció, illetve időpontfoglalás nélkül vehető fel a koronavírus elleni vakcina. Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház oltópontjain, a megyében még Ózdon, Kazincbarcikán, Edelényben és Sátoraljaújhelyen szintén a kórházakban várják az oltásra érkezőket. Ezen az héten a tiszaújvárosi mellett már a szerencsi és a mezőkövesdi szakrendelőkben is fel lehet venni az oltást. A kórházi oltóhelyek pontos listája a koronavirus.gov.hu oldalon található meg.