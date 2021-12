Amikor az oltatlan emberek kórházba kerülnek koronavírus-fertőzés miatt, a rettegés lesz úrrá rajtuk. Félnek, hogy lélegeztetőgépre teszik őket, onnan pedig már ritkán vezet az út hazafelé. Van, aki bevallja, hogy kár volt tiltakoznia az oltás ellen, mások viszont nem mondanak semmit, bár tudják, hogy óriásit hibáztak.

Mindezt dr. Csilek András, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezetének elnöke, infektológus főorvos mondta az Észak-Magyarországnak, aki nap mint nap covidos betegekkel foglalkozik, így pontosan tudja, mi történik velük.

Nem kap levegőt

– Amikor egy beteget behoznak a kórházba, a tünetei között szerepel az általános rosszullét, gyengeség, hosszan elhúzódó láz, izom- és ízületi fájdalmak, fokozódó légszomj – sorolta a főorvos. – Ez utóbbi a legrosszabb, mert a beteg úgy érzi, hogy nem kap levegőt, zihál, szinte az életéért küzd. A szervezet ilyenkor érzi, hogy nem megfelelő az oxigenizáció, hajtja a vért, pörgeti a szívet, ami nagyon erős, általános rosszullétet eredményez. Van, akinek a kórházba érkezéskor csupán 40-es az oxigénszintje, ő egyből megy az intenzív osztályra. Amikor elkezdjük a covidos betegek kezelését, átmenetileg jobban lesznek, javul az állapotuk. Kapnak vírusellenes gyógyszereket, szteroidot, ha szükséges, antibiotikumot. Akinek légszomja van, annak oxigénre van szüksége. Az oxigén orrkanülön vagy maszkon keresztül megy. Azonban ha nem tudjuk fenntartani az oxigenizációt a nálunk elérhető, hagyományos módszerekkel, akkor a beteget az intenzív osztályra viszik – mondta dr. Csilek András.

Azzal folytatta, hogy ott rátesznek egy még „durvább”, a fejre szorosan rögzülő maszkot, amellyel nagyobb intenzitással áramló oxigént szívnak be. Ez rendkívül nagy ­önfegyelmet igényel, mert majdnem olyan, mintha egy porszívóban vagy egy lég­áramban lenne a beteg feje. De ha ez sem segít, akkor jön a mélyaltatás, csövet dugnak az ember tüdejébe, és azon keresztül lélegeztetik.

Kiszolgáltatottan

– Nem vagyok intenzív terápiás szakember, de azt tudom, hogy a betegek altatószert kapnak, majd intubálják őket, és rákapcsolják a lélegeztetőgépre. Ez az állapot teljes öntudatlanságot és kiszolgáltatottságot jelent. Pelenka, katéter, gyomorszonda. Tehát mindenféle zsinórok, csövek és érzékelők állnak ki belőle. Pontos adataim nincsenek, de az biztos, nagyon kevés beteg állapota javul annyira, hogy le tudják venni a lélegeztetőgépről. Ha ez mégis sikerül, akkor utána nem tudnak mozogni és beszélni, mert elsorvadtak az izmaik. Hosszadalmas folyamat következik, mire felépülnek, és mire leszoknak az oxigénről. Ehhez olykor hosszú hetek kellenek – vázolta a szakember.

Hangsúlyozta: aki meg akarja óvni a maga, a családja és embertársai egészségét, feltétlenül oltassa be magát. A védőoltás működik, ehhez egy szemernyi kétség sem férhet. Az intenzívre szinte csak olyan emberek kerülnek, akik nem oltatták be magukat.

– Mindenkit arra kérek, hogy ne a szomszédjára és a ­Facebook népére hallgasson, hanem a szakemberekre. Ha elromlik az autóm, nem kezdem el bütykölgetni, hanem a szerelőhöz viszem, mert ő ért hozzá. Mivel az emberek nem értik, hogy miért kell a védőoltás, hallgassanak az orvosokra – tanácsolta dr. Csilek András.

Mégis vannak, akik még mindig nem akarják magukat beoltatni. Boldogkői Zsolt molekuláris biológus, virológus, egyetemi tanárnak erre az a válasza, hogy csak meg kell nézni a közismert emberek példáját. Legutóbb Kóbor János halála rázta meg az egész országot. Ő nem oltatta be magát, és a szervezete nem tudott megküzdeni a koronavírus okozta súlyos szövődményekkel.

– Még mindig sokan gondolják magukról, hogy azért, mert ők egészségesek, fittek, sportolnak, fiatalok vagy középkorúak, nem árthat nekik a vírus. Azonban senki nem lehet abban biztos, hogy megússza, hiszen nem tudni, kinél okoz súlyos tüneteket a fertőzés. Képletesen úgy is lehet mondani, hogy az erős kapun is lehet rés. Ezt a rést pedig, a legkisebbet is, a vírus megtalálja, és akár tragédiát is okozhat. Azt lehet csak tudni, hogy a különböző korosztályokban más és más az esély a megbetegedésre, de olyan korosztály nincs, ahol biztos, hogy senkinek nem lesznek súlyos tünetei. Gyerekek is kerülnek lélegeztetőgépre, valamint fiatalok és középkorúak. Aki nem akarja magát beoltatni, abból a szempontból is felelős, hogy a vírust elviheti a munkahelyére, a családtagjaihoz. Azt pedig nem tudhatja, hogy kinél okoz majd komoly problémát a fertőzés – hívta fel a figyelmet a szakember.

Hozzátette: neki rengetegen írnak, olyanok is, akik a koronavírus miatt kórházba kerültek. A legtöbben ilyenkor megijednek, és azt gondolják, hogy itt a vég. Úgy fogalmaznak, hogy nem kívánják senkinek, amit átélnek.

– Az oltatlan emberek a kórházban ritkán mondják azt, hogy „mégiscsak fel kellett volna vennem a vakcinát”. Az a baj, hogy ha valaki a fejébe vesz egy ostobaságot, akkor azt a legszilárdabb tények sem tudják kiszorítani onnan. Még akkor sem, ha saját maguk lesznek súlyos betegek – árulta el tapasztalatait Boldogkői Zsolt.

Gyorsan terjed

Az omikron-variánssal kapcsolatban, ami a napokban hazánkban is megjelent, azt mondta, egyelőre nem biztos, hogy enyhébb tüneteket okoz, mint az előző vírusvariánsok. Ugyanis könnyen előfordulhat, hogy csak azért tűnik enyhébbnek, mert az emberek nagy része már oltott, vagy átesett a fertőzésen. Az azonban biztos, hogy gyorsabban terjed az eddigieknél, könnyebben kikerüli az ember immunrendszerét, és hogy a védőoltás két dózisa kevésbé véd ellene. Ezt a Pfizer és az AstraZeneca esetében vizsgálták, és arra jutottak, hogy a harmadik dózis jelentősen megemeli az immunitást, hívta fel a figyelmet a virológus.

