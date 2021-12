Ha csak az idei helyzetet helyezzük górcső alá, akkor is szembeötlő a drágulás: 1 liter 95-ös oktánszámú motorbenzin januárban átlagosan 398 forintba került, míg novemberben az átlagár immár 498 forint volt, de nagyon sok töltőállomáson jóval 500 forint feletti literenkénti áron tudtuk csak megtankolni autónkat a leginkább használt üzemanyagfajtából.

Csak a „korrektség kedvéért” teszem hozzá, hogy tavaly áprilisban 300 forint alatt is volt a 95-ös benzin tarifaára.

Mint tapasztalhattuk, a kormány az idei nagyarányú és bizony elviselhetetlenné váló üzemanyagárak miatt közbelépett, és maximált árat vezetett be mind a 95-ös benzinre, mind a gázolajra. A lényeg az volt, hogy nem lehet 480 forintnál drágábban adni ezt a két üzemanyagfajtát a kutaknál. Az ármaximálást három hónapra rendelte el a kabinet.

Kalákában járnak munkába

Horváth Pál Miskolcon él, de rendszeresen használja Tiszaújvárosba munkába járásra autóját. Már a pandémia idején szokássá vált, hogy három kollégájával összeálltak, és együtt jártak munkába, megosztva a költségeket. Akkor igazán az vezette őket, hogy elkerüljék a zsúfolt és ezáltal is fertőzésveszélyes tömegközlekedést. Mindannyian idejekorán be is oltatták magukat, így biztonságban érezhették magukat kis közösségükben.

Közben az is nyilvánvaló lett, hogy – ugyan igazodni kell egymáshoz – jelentős összeget meg is takarítanak a közös utazással. A benzin folyamatos idei drágulása még inkább arra ösztönözte őket, hogy fenntartsák a „munkábajárási kalákát”.

Horváth Pál arról is beszámolt, hogy az ármaximálás előtt mindig igyekeztek olyan benzinkútnál tankolni, amiről tudták, hogy megfelelő minőségű üzemanyaggal szolgál, de nem adja méregdrágán az anyagot.

„Amikor bevezették a 480 forintos, pontosabban 479,90-es maximált árat, lényegében választhattuk a leginkább megbízhatónak vélt kutat. Érdekesség, hogy a csapaton belül megoszlottak a vélemények arról, hol tankolhatjuk a legjobb minőségű benzint – mondta. – Aztán rájöttünk, hogy van olyan társaság, amely a saját, egyébként drágább, prémium-üzemanyagát is a maximált áron adja. Utána csak ott tankoltunk... Aztán az is kiderült, hogy olyan hely is van, ahol üzleti okokból olcsóbban is adják a benzint...”

Elindult lefelé az ár

Kétségtelen, hogy az árplafon bevezetése óta nem nagyon figyelték az autósok az üzemanyag nagykereskedelmi árát, pedig – ahogy korábban megszoktuk – minden szerdai és pénteki hatállyal – volt bejelentés az aktuális változásokról. Arról is, ha nem történt ilyesmi.

Pedig a december eddig árcsökkenést hozott. Miután az értékalapnak tekintett Brent olaj hordónkénti ára 10 százalékot csökkent, december 1-jén 7 forintos csökkenést hozott a benzin és 3 forintost a gázolaj árában. Az első nagy dobás aztán december 3-án következett be, amikor mindkét üzemanyagfajta esetében 11 forintos árcsökkenés jelentkezett. Ekkor már a szakértők is azt mondták, hogy várhatóan egyre több kútnál fogunk alacsonyabb árakat tapasztalni a bevezetett hatósági árakhoz képest.

Jött az áttörés

Az áttörésre december 8-ig, azaz e hét szerdáig kellett várni, azóta ugyanis a 95-ös benzin ára bruttó 15 forinttal kerül kevesebbe, a gázolaj ára pedig bruttó 10 forinttal csökkent. Aki szerdán reggel indult el tankolni, már Miskolc belvárosában is azt tapasztalhatta, hogy a töltőállomásoknál, az árakat jelző totemoszlopokról eltűntek a 479,90-es árak, helyettük – az olcsóbb hely adatait nézve – a 95-ös benzinnél 464,90, a dízelnél pedig 469,90 forintos literenkénti ár szerepelt. Azaz a bejelentett 15 és 10 forintos csökkenést a maximált árhoz képest teljesítette az adott forgalmazó.

Ráadásul a diszkontbenzinkutaknál még ennél olcsóbban, akár 450 forint körüli literenkénti áron is meg lehet tankolni a járgányt.

Üröm az örömben, hogy szakértők szerint nem számíthatunk további hatalmas áresésre az alapanyagárakban. Már a péntek is jelzés volt, amikor nem változtak az üzemanyagárak.

(A borítóképen: Keddről szerdára virradóra ezt az árváltozást tapasztalhatta, aki tankolni akart)