Néhány ajándék már érkezett az Észak-Magyarország szerkesztőségébe, de december 19-ig még várjuk a felajánlásokat karácsonyi Segítünk! akciónkhoz. Mint arról korábban írtunk, idén a Mióvi Zsolcai Kapui Tagóvodája gyermekeit, családjait támogatjuk. Egy hete az óvoda vezetője, dr. Dobi Istvánné lapunknak elmondta, 34 kis óvodásuk van, és szinte mindannyian hátrányos helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. A szülők azonban iparkodnak, hogy megfelelő életkörülményeket és lakhatást biztosítsanak gyermekeiknek. Az apák dolgoznak, az anyák jellemzően otthon vannak, mert sok családban baba is van.

Lassacskán

Ezúttal az egyik kis óvodás, Irhás Letti családjával ismerkedtünk meg. Az édesanya, Irhás Istvánné Irénke elöljáróban elmondta, bár az óvodában a legtöbb gyermek valóban hátrányos helyzetű, de ők nem tartják magukat annak. Bár az élet számukra sem könnyű, hiszen három gyermeket nevelnek, és jelenleg minden megtakarított pénzük arra megy el, hogy a részletre vásárolt, régi, igencsak lepukkant állapotban lévő házukat felújítsák.

– A Martinkertvárosban lakunk, három éve költöztünk ide. A házunkat azóta javítgatjuk, újítgatjuk, de csak lassacskán haladunk. Le kellene cserélni a teljes tetőszerkezetet, szigetelni a falakat, majd jöhetnek a belső munkák, burkolás, egyéb javítások. Egyszerre nem megy, mindig csak annyit haladunk, amennyit a pénztárcánk enged, de így is örülünk, hogy adódott ez a lehetőség. Egy idős nénitől tudtuk megvenni a házat – sorolta az édesanya.

Építőiparban

Három gyermekük közül a legkisebb, Lettike jár a Zsolcai kapui óvodába. A két fiú már iskolás, András tízéves, István pedig hat. A fiúk is a Zsolcai kapui óvodába jártak, ezért ragaszkodtak a szülők ahhoz, hogy a kislányukat is a már jól ismert pedagógusok neveljék.

– A férjem a Mivíznél dolgozott 21 évig, de a vírushelyzet miatt ott kellett hagynia a céget. Most az építőiparban dolgozik. Sokszor hétvégén is mennie kell, hiszen a ha táridős munkák nem várhatnak. Szeretnék tavasztól én is dolgozni, de nem lesz könnyű elhelyezkedni. Van érettségim, így irodai munkát szeretnék. Főleg azért, mert a gyerekeket reggel vinni, délután pedig hozni kell az iskolából, óvodából. Ráadásul ebben a vírusos időszakban, ha már folyik az orruk vagy egy kicsit köhögnek, már nem mehetnek közösségbe. Annak pedig nem örülnének a munkahelyemen, ha túl sokat hiányoznék – tette hozzá Irénke.

Elmesélte azt is, hogy kislánya nagyon eleven és nagyon okos. Imádja az óvodát, az óvó néniket. Rendkívül nyitott, szívesen barátkozik, és könnyen alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Azt is szó nélkül elfogadta, hogy a járvány miatt édesanyja nem mehet be az óvodába, így reggel egyedül kell átöltöznie. Nagy izgalommal készült a mai napra, hisz az óvodába ekkor látogat el a gyerekekhez a Mikulás.

Meghitt ünnep

Az édesanyát kérdeztük a karácsonyról is. Mint fogalmazott, ez a legszebb ünnepük.

– A gyerekek nagyon várják. Minden évben próbálunk arra törekedni, hogy legyen ajándékuk a fa alatt. Igazi családi ünnep nálunk a karácsony. Itthon vagyunk a gyerekekkel, eljönnek a nagyszülők és a rokonok, meghitt napokat élünk át ilyenkor. A gyermekeink nem követelőzőek, örülnek mindennek, ruhaneműnek, könyvnek, játékoknak – sorolta az édesanya.

Várjuk az adományokat

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy segítsenek szebbé tenni a Mióvi Zsolcai Kapui Tag­óvodája gyermekeinek karácsonyát! Minden segítség jól jön. Örülnének használt, de még jó állapotban lévő gyermekruháknak, -cipőknek és játékoknak. Nagyon szeretik a gyerekek a plüssállatokat, délutáni alváskor magukhoz ölelik a puha figurákat, úgy szenderülnek álomba. Az óvoda örülne minden olyan eszköznek, ami a kézműves-foglalkozásokhoz, rajzoláshoz, festéshez szükséges. Jól jönnének az oviba a még jó állapotú szőnyegek, és egy nagylelkű vállalkozó vagy szakember segíthetne abban, hogy az intézmény régi, elavult mosdói megújulhassanak.

Az adományokat december 19-éig várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk: Miskolc, Zsolcai kapu 3.

(A borítóképen: Irhás Istvánné Irénke és a három kicsi)