– Ha a szülők szeretnének táblajátékokat vásárolni, sikerrel járhatnak a játékboltokban is, például pylost, quartot kis szerencsével találhatnak. Ám ha valaki gazdag készletből szeretne válogatni, akkor érdemes a fővárosban felkeresni a speciális játékboltokat, de internetről is lehet rendelni. Azonban legegyszerűbben úgy lehet jó játékokhoz jutni, ha felmennek a szülők dr. Nagy László internetes oldalára, a neve Játéktan. Csak annyit kell beírni a keresőbe, hogy „játéktan letöltések”. A játéktáblák és a leírások letölthetők, nyomtathatók, fóliázhatók. Már csak néhány dekorkavicsot kell beszerezni hozzá, és kezdődhet a parti. Saját honlapomon, a meszaros-mihaly.hu oldalon játékleírások, valamint tanítási javaslatok is rendelkezésre állnak – jelezte Mészáros Mihály.