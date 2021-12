Az első nap kis ablaka alatt dr. Kiss Attila megyei rend­őr-főkapitány köszönt be december 1-jén, felhívva a figyelmet, hogy „az adventi időszakban is a tetteink védenek meg minket, óvják meg a családunk és értékeink biztonságát”. A második nap pedig már az autófeltörésekre hívja fel a figyelmet a kalendárium. Amely egyben játékot és nyereményt is rejt. Mindennap megjelenik egy betű is a jótanácsok mellett, az összes betű birtokában pedig egy újabb bűnmegelőzési tanács olvasható majd össze. Aki ezt beküldi az adataival együtt a megadott elérhetőségekre, az nyereményjátékban vesz részt.