A hagyományokhoz híven hétről hétre meggyújtják a gyertyákat a város adventi koszorúján, a Hősök terén – mondta Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere. Most is lesznek újítások, melyekkel szeretnék az ünnepre hangolódást segíteni. Az egyik ilyen, hogy a gyerekek elhelyezhetik kívánságaikat levél vagy rajz formájában a város karácsonyfáján. Advent harmadik vasárnapján karácsonyi kiállítással, a helyi iskolások és óvodások műsorával, valamint Szécsi Viktória és Vízi Viktor adventi koncertjével várják az érdeklődőket. A negyedik vasárnapon a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanárokból álló énekkara ad műsort, illetve adventi vásár is lesz.

Gondoltak a legkisebbekre

A gyermekeknek szerveznek karácsonyi ünnepséget – interaktív, zenés-táncos programot a 4-Dance Clubbal – december 17-én, pénteken Nyékládházán. A koronavírus-járvány miatt a város most elhagyja a felnőtteknek szóló zárt terű rendezvényeit, de a főtéren meggyújtják a negyedik gyertyát december 19-én a város adventi koszorúján. Az összejövetelen a Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola csengettyűsei adnak műsort. A meghívott fellépő Varga Miklós rockzenész lesz.

Sajóbábonyban december 12-én délután fél öttől az 1956-os emlékparkban tartanak ünnepi összejövetelt, ahol a helyi civil szervezetek és önszerveződő csoportok adnak műsort. Advent negyedik vasárnapján a római katolikus, a görögkatolikus és a református egyház helyi képviselői osztják meg ünnepi gondolataikat a gyertyagyújtás alkalmával.

A Csoda-Vár Óvoda és Mini Bölcsőde műsorát, valamint Kegye János pánsípművész elő­adását tekinthetik meg advent harmadik vasárnapján Sajókeresztúron, a főtéren. December 19-én az általános iskolások gálaműsorát, továbbá Eperjesi Erika és Márton András zenés előadását követően gyújtják meg a negyedik gyertyát.

(A borítóképen: Szarka Tamás polgármester a felsőzsolcai adventi koszorúnál)