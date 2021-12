A hatodik osztályos Levente a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanulója, emellett 2013-tól tagja a Kazincbarcikai Városi SE Birkózó Szakosztályának. A fiatal fiú számos dobogós helyezést, eredményes tanulmányi versenyeket tudhat maga mögött. Leskó Erikától, Levente édesanyjától azt is megtudtuk, hogy Levente nem számított a kitüntetésre. Helyén kezeli a helyzetet, tudja, hogy fejlődéséhez a továbbiakban is sok munka, alázat, odaadás szükséges.

„Mr. Tus”

– A családban mindenkinél nagyon fontos a mozgás. Édesapja kisgyermekkorától kezdve mind a mai napig sportol, labdarúgó. Levente születésétől kezdve nagyobb mozgásigénnyel rendelkezett, mint a vele egykorú társai – mesélte Erika. – A KVSE Birkózó Szakosztályának vezetőedzőjét, Kónya Lajost már korábbról is ismertük, és a vele történő beszélgetés után, ahogyan Levente mondta, „apa levitt egy edzésre”. Ez 2013 januárjában történt, azóta ott maradt. Egy gyermek számára a nagy tér, a szőnyegen való ugrálás, bukfencezés csakis örömteli lehet. Mindezek mellett olyan szakemberek, mint Kónya Lajos, mellette Csepregi György és a későbbiekben hozzájuk csatlakozó Szőgyőr Mihály kezdtek el vele foglalkozni, akik mellett a munka játéknak, szórakozásnak tűnt. Aztán jöttek a versenyek, területi, régiós, nemzetközi meghívásos versenyeken dobogós helyezéseket ért el. Legtöbbször első helyen – folytatta.

– A kezdeti sikerek nagyban segítették, hogy tovább folytassa ezt a sportágat. Ezek mellett, mint már említettem, szükséges a jó szakember, aki tanítja, segíti, támogatja. A szigoruk, figyelmük, határozottságuk, vidámságuk, nevelési eszközeik elengedhetetlenek. Ettől érezheti már a kisgyermek is, hogy jó helyen van. Mint egy nagy család. A nagyobbak segítik a kisebbeket, a kisebbek figyelnek és felnéznek a nagyobbakra. Ilyen légkörben minden könnyebben megy – tette hozzá.

– Leventénél a kezdeti heti három edzésből heti öt edzés lett, kiegészülve a hétvégi versenyekkel. Ez mára már természetes. Előfordul ugyan, hogy nehezebb elindulni edzésekre, de a legtöbb esetben gördülékenyen megy, hiszen tudja, hogy barátok várják a szőnyegen. A tavaszi, őszi és nyári edzőtáborok is örömteliek amellett, hogy ott is napi két-három edzés várja őket. Voltak rendezvények, versenyek, ahol Leventének példaképeivel – Bácsi Péter, Korpási Bálint – is volt alkalma találkozni. Bár sokan úgy gondolják, hogy a birkózásnál csak az erő számít, ezek az emberek tévednek. Persze nagyon fontos, de még fontosabb fejben ott lenni – fogalmazott Erika.

Levente a sok verseny közül leginkább hármat emelne ki. A 2019-es diákolimpiai diák II-es 2. helyezését, ahol a sok izgalmas pillanat után az utolsó másodpercekben dőlt el a verseny. 2019 tavaszát, amikor még a diák II-ből felversenyzett a nagyobbak közé, és az országos döntőbe elsőként került be. 2016-ban még gyermekkorosztályban indult a III. Nyírsport Kupán, ami egy nemzetközi meghívásos birkózóverseny volt, ahol 22 hazai és 6 külföldi szakosztály versenyzői indulhattak. Itt Levente különdíjat kapott mint a legtöbb tusgyőzelmet aratott versenyző. Ő lett az ifj. „Mr. Tus” – idézték fel a legkedvesebb pillanatokat.

– Ami a tanulást illeti, fiam szerint azok a pedagógusok, akik a tananyagot jól tanítják a tanórákon, azoknak az óráira kevésbé kell készülni. Régebben több szakkör tagja és a művészeti iskola növendéke volt. Ezek a tanulás és persze az életkor előrehaladásával háttérbe szorulnak. Kazincbarcika labdarúgó-szakosztályának is igazolt versenyzője, de erre is egyre kevesebb időt szán. Szabadidejében szívesen van a barátaival, akik az iskolából és persze a birkózócsarnokból lettek számára kedvesek. Együtt rollereznek, bicikliznek, trambulinoznak és játszanak videójátékokkal – sorolta az édesanya.

– A jövőre nézve vannak vágyak, tervek, de nem szokott előre hosszú távlatokban gondolkodni. Felmerült a birkózóakadémián (KIMBA) való továbbtanulása, ahonnan megkeresést kapott, de ez még a jövő titka. Szülőként mellette vagyunk. Édesapja ugyan más sportágban, de edzőként tudja, milyen nehézségek adódhatnak egy gyermeknél, ha elakadása van. Az én reszortom figyelni a részletekre, ruházat, étkezés, továbbá amikor csak lehet, elkísérjük a versenyekre – mondta végezetül a büszke anyuka.

(A borítóképen: Levente nem számított a kitüntetésre)