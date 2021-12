A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő napokban is 12 órás váltott műszakokban végzi majd a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ugyanakkor arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett térségekben még utazásuk előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről és útviszonyokról, derül ki közleményükből.

Az előrejelzések alapján csütörtök estétől az északkeleti megyékben, így Borsod-Abaúj-Zemplénben is havazás valószínű, másutt eleinte nagyobb területen előfordulhat ónos eső is. Pénteken az északkeleti megyékben a havazás egyre inkább havas esőbe, majd esőbe vált át. Szombaton és vasárnap pedig az Északi-középhegység tágabb térségében havas eső, havazás, néhol átmeneti ónos eső is lehet még.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a havazásban érintett megyékben az ünnepek alatt is 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban végzi mérnökségein keresztül a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ahol lehet, ott az előszórásról vagyis preventív síkosságmentesítésről is gondoskodik majd. A szakemberek ugyanakkor azt kérik a közlekedőktől, hogy a havazásban, ónos esővel érintett megyékben még utazás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és forgalmi helyzetről. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján általában december 25-én és 26-án indulnak el a legtöbben a karácsonyi családi és baráti látogatásokra, hosszabb utazásokra, ezért az autósoknak érdemes járművüket átnézni és megfelelően felkészíteni a téli időjárási helyzetnek megfelelően (pl. téli gumi használata, téli ablakmosó folyadék feltöltése). Az aktuális útinformációkról a legkönnyebben az utinform.hu oldalon keresztül tájékozódhatnak a közlekedők, ahol kora reggeltől késő estig országos összefoglalókat publikálnak az út- és látási viszonyokról is az Útinform szolgálat munkatársai.