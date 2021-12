„Büszke vagyok arra, hogy dr. Kriza Ákos polgármester úrral együtt dolgozhattam, ma is a legnagyobb megbecsüléssel és tisztelettel gondolok mindarra az áldozatos munkára, amit Miskolcért és az itt élőkért tett – mondta Hubay György. – Az elmúlt tíz esztendőben, különösen ebben a parlamenti ciklusban igyekeztem a közös munkából kivenni a részem, később még nagyobb intenzitással kellett megbirkóznom azokkal a feladatokkal, melyek a választókörzetemben rám hárultak.” A miskolci 2-es számú országgyűlési körzet képviselője egyben bejelentette, a politika élvonalában tovább nem kíván szerepelni.

Mely beruházásokra büszke, amelyek az elmúlt három és fél évben valósultak meg a választókörzetében?

A munka dandárját dr. Kriza Ákossal együtt végeztük el. Gondoljunk csak a diósgyőri stadionra, a másfél milliárd forintból megépülő DVTK Medical Centerre, valamint a nemrég átadott 4 milliárdos DVTK Arénára. Mindez állami finanszírozásból valósulhatott meg. Nem szabad elfeledkezni a Diósgyőri vár rekonstrukciójáról vagy a már befejezett Ellipsum élményfürdőről. Csak ez a két beruházás is több mint 20 milliárd forintos keretből valósult meg. Több milliárd forintból újult meg számos útszakasz a választókörzetemben, emellett kerékpárutakra is különített el pénzt a kormány Miskolc számára. De kormányzati támogatás által jöhetett létre a történelmi Avas turisztikai fejlesztése, amely másfél milliárd forintból készült el, vagy megemlíthető az olyan közkedvelt közösségi találkozási pont is, mint a II. János Pál pápa tér, amely Diósgyőr városközpont integrált rehabilitációjának része, szintén a kormány 1 milliárd forintos segítsége révén. A ciklusom alatt több mint 200 milliós forrás érkezett az egyházak felé, többek között a Deszkatemplom állagmegóvására, a belvárosi református templom felújítására vagy az Avasi templom felújításának folytatására.

Kanyarodjunk el a megyeszékhelytől. Mire büszke választókörzete vidéki településein?

Sajóbábonyban a hívek a felújított római katolikus templomba térhetnek imádkozni, ami 25 millió forintból készülhetett el, a radostyáni templom felújítására pedig 15 millió forint érkezett. A kormányzat kellő figyelmet fordított és fordít a mai napig is a kis közösségben élőkre, életszínvonal-növelő és népességmegtartó intézkedések sorát vonultatta fel különböző támogatások által. Választókörzetem öt települése, azaz Parasznya, Radostyán, Sajóbábony, Sajólászlófalva és Varbó esetében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Magyar Falu Program támogatásait igénybe véve sikerült fejlesztenünk ezen kisközösségekben. Ilyen beruházások közé sorolhatóak az út- és kerékpárút-fejlesztések, a közösségi terek kialakítását célzó kiírások, de számos templom-, óvoda- és bölcsődefejlesztés is megvalósult választókörzetemben, ezenfelül több egészségházat is avathattunk, és a helyi lakosság számára vonzó önkormányzati bérlakásprogram is megvalósult a ciklusom alatt.

Külön kiemelném a sajóbábonyi Esély Otthon bérlakásprogramot, amelynek kivitelezése közel 200 milliós állami támogatással valósult meg. Számunkra a kis települések népességmegtartó képességének javítása elemi feladat, de fontos megemlíteni az óvoda- és bölcsődefejlesztéseket, amelyek esetében szintén több száz milliós tételekről beszélhetünk, és amelyek a felnövekvő nemzedéket célozták meg és a családosokat.

Miskolcon közben ellenzéki önkormányzati vezetés került hatalomra. Hogyan értékeli a munkájukat?

Sajnos tisztán látható, hogy a jelenlegi miskolci városvezetés két év óta semmit nem csinál. A közösségi közlekedés romokban van, a városban élők szinte egész nyáron térdig érő gazban voltak kénytelenek közlekedni. Mert mit látunk most a megyeszékhelyünkön? A baloldal elővette szokásos mantráját, miszerint a kormány elvonja a támogatásokat Miskolctól és az itt élőktől.

Mit gondol ön ezekről a sokat emlegetett elvonásokról?

Amikor a kormány az ipar­űzésiadó-kedvezményről és az átmeneti parkolásidíj-mentességről döntött, a magyar emberek érdekeit tartotta szem előtt, hiszen egy korábban nem látott pandémia ütötte fel a fejét a világban, így Magyarországon is, és az intézkedésnek az volt a célja, hogy a vírushelyzetet sikeresen átvészeljük. Az adókedvezmény esetében a pénz a miskolci vállalkozásoknál maradt, a baloldali önkormányzat pedig közel másfél milliárd forint adókompenzációt kapott a kormánytól. Ezenfelül a kormány 700 millió forint működési forrást küldött Miskolcra a tapolcai fürdő üzemeltetésére, és 350 millió forint szabadon felhasználható működési támogatást is, ami összességében több mint egymilliárd forintot jelent. Ezért sem hivatkozhat a jelenlegi városvezetés arra, hogy a kormány elvonja tőlük a különböző támogatásokat. Ahelyett, hogy folyton a kormányzat felé mutogatnak, inkább azt tanulnák meg, hogyan kell várost vezetni.

Melyek azok a területek, ahol a legnagyobb a hiányosság Miskolcon?

Az egyre romló közbiztonság, a napi szinten káoszba fulladó tömegközlekedés ügye, a dráguló jegy- és bérletárak és az egyre magasabb lakásbérleti díjak azt mutatják, hogy Miskolc hanyatlásnak indult. Pedig Miskolcnak előre kell mennie, nem hátra.

Mindez úgy hangzott, mint egy végső elszámolás. Belefáradt ebbe a munkába?

Huszonöt esztendeje vagyok a politikában, becsülettel és tisztességgel elvégeztem és még végzem a mai napig is azt a munkát, amellyel a választók megbíztak. Most hoztam egy személyes döntést, amelynek értelmében a politika élvonalában tovább nem kívánok szerepelni.

A felhalmozódott tapasztalatait miként szeretné továbbra is kamatoztatni?

Természetesen a háttérben a rutinomat, tapasztalatomat, valamint kapcsolatrendszeremet a közösségem érdekében latba vetem. Reményeim szerint a pártbeli utódom eredményesen fog szerepelni az előttünk álló országgyűlési választáson, én mindent megteszek annak érdekében, hogy sikeres legyen a szereplés, mert a 2-es számú választókörzetet nem adhatjuk fel. És nem is adjuk fel...

