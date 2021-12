– Fontos döntés, hogy a nyolcvanezer forintos nyugdíjprémium mellett, amit már megkaptak a nyugdíjasok, meg fogják kapni jövő februárban a 13-ik havi nyugdíjat is. A kormány még áprilisban döntött arról, hogy a koronavírus okozta járvány miatt a családoknak és a gazdaságnak nyújtott mentőcsomag részeként a nyugdíjasoknak is szeretnénk segítséget adni, és így azt a 13-ik havi nyugdíjat, amit a Gyurcsány-kormány annak idején elvett tőlük, most vissza tudjuk adni – mondta Csöbör Katalin.