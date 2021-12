A baloldal mindig is a multik és a globalista nagyvállalatok pártján állt, válság esetén sosem ezeknek az extraprofitját vágta vissza, hanem mindig a magyar emberektől vett el valamit. Ezzel szemben a mai magyar kormány a multikat bevonta a pénzügyi erejükkel arányos közteherviselésbe, a magyar embereket pedig támogatja – mondta az Északnak dr. Kiss János. A miskolctapolcai fürdő és a Diósgyőri vár fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos rámutatott, hogy többféleképpen is segíti a kabinet a magyar embereket a koronavírus-világjárvány által okozott válságban. Például adókedvezménnyel, adó-visszatérítéssel, 80 ezer forintos nyugdíjprémiummal, a 13. havi nyugdíj visszaállításával; ezek azok a kategóriák, amelyek nagyon sok miskolcinak személyesen elkölthető forintokat juttatnak el. Aligha van tehát olyan miskolci család, amelyiket nem érinti pozitívan ez az intézkedési csomag.

A kormányzati intézkedések miatt több mint 19 milliárd forint érkezik Miskolcra. Kik járnak jól?

Hetvenezer miskolci lakos közvetlenül, plusz a családtagjaik, ugyanis egészen pontosan a miskolci emberek zsebébe érkezik ez a hatalmas összeg. Ha a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot, a 13. havi nyugdíjat, a gyermeket nevelő családoknak járó szja-visszatérítést és a 25 év alattiak szja-mentességét összeadjuk, akkor mindent összesítve hatalmas summát, tehát valóban több mint 19 milliárd forintot kapunk. Teljesen biztos, hogy ilyen támogatási csomagban még sosem részesültek a miskolciak. Az idősek ráadásul közel egy időben kapnak nyugdíjprémiumot és 13. havi nyugdíjat, ami azt jelenti, hogy az átlagnyugdíjasok az idei évre tulajdonképpen nem is 13 havi, hanem 13 és fél havi ellátásban részesülnek. Hozzáteszem, nagyon is megérdemlik, és a jobboldal már 2014-ben is azért hozta létre a miskolci Salkaházi Sára-programot, mert fontosnak tartottuk programszerűen támogatni a szépkorúakat. Az pedig külön jó hír pluszban, hogy jövőre 5 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. Az ellenzék szerint ez csak választás előtti pénzosztás... Nem így látom. Egyrészt meg kellene kérdezni azt a sok tízezer miskolci lakost – legyen akár nyugdíjas, fiatal vagy gyermeket nevelő szülő –, aki részesül ebből, hogy ők vajon örülnek-e ennek a csomagnak, másrészt nem árt tisztába tenni, hogy a Fidesz–KDNP-kormány teljesen másképp viszonyul a gazdaságpolitikához, mint a baloldal. A baloldal ugyanis minden válság idején lakossági megszorításokhoz nyúl.

A rezsicsökkentést meg kell védeni a baloldaltól, a tét nem kicsi, családonként évi 380-400 ezer forint - dr. Kiss János

Egy válság terheit mindig viseli valaki. Mi dönti el, hogy a teherviselés kire esik inkább?

Az dönti el, hogy patrióták vagyunk, vagy internacionalisták. A magyar baloldal pedig egyértelműen internacionalista, mindig is a multik és a globalista nagyvállalatok pártján állt, és ha valamiért kevesebb pénz volt a gazdaságban, akkor sosem ezeknek az extraprofitját vágta vissza, hanem mindig a magyar emberektől vett el valamit. Emlékezzünk vissza például 2008 decemberére, amikor a Gyurcsány-kormány elvette a 13. havi fizetést az orvosoktól, az ápolóktól, és elvette ugyanezt a tanároktól, továbbá bezárt több száz iskolát. Aztán 2009 márciusában elvették a 13. havi nyugdíjat is, és felemelték a nyugdíjkorhatárt. Ez már akkor sem felelt meg a magyar emberek érdekeinek, de megfelelt a globalista, internacionalista gondolkodásnak, és megfelelt az IMF-nek, a Nemzetközi Valutaalapnak. Ezzel szemben a mai magyar kormány a multikat bevonta a pénzügyi erejükkel arányos közteherviselésbe, a magyar embereket pedig igyekszik támogatni, hogy ne legyenek a válság vesztesei.

Miskolcon a baloldali városvezetés mindezek ellenére sok esetben támadja a kormányt, mondván, hogy mindeközben pénzügyi megszorításokkal sújtja a várost, és ellehetetleníti.

Az ellenzéknek jogában áll a kormányt támadni, mert Magyarországon szólásszabadság van, és demokrácia. Azonban a miskolci baloldalnak a Fidesz–KDNP-kormányhoz való viszonyulását talán azzal kellene kezdeni, hogy ez a kormány fizette ki azt a 36 milliárd forint összegű banki adósságot, amit a miskolci baloldal 2010-ben maga után hagyott. Ez egy pénzügyi tény, ami fölött nem nagyon lehet vitát nyitni. És nem mondom, hogy ezt a baloldalnak méltányolni kellene, mert ez a politikában nem szokás, de azért legalább ne menjünk el emellett szótlanul. De amellett se menjünk el, hogy Miskolcra az utóbbi idők legnagyobb beruházásai, a tapolcai Ellipsum fürdő, az Y-híd vagy a Diósgyőri vár kapcsán mintegy 40 milliárd forint összegű kormányzati forrás érkezett. Ezt nem nevezném kormányzati ellehetetlenítésnek.

Ezeket nem is szokta vitatni a baloldal, de azt mondja, hogy most mégiscsak a kormányzati intézkedések miatt van nehéz pénzügyi helyzetben, mert csökken a működési forrása amiatt, hogy a kormány például elvonta az iparűzési adó felét és a parkolási bevételeket.

Egy világválság alatt senkinek sem egyszerű. Sem a kormánynak, sem az önkormányzatoknak, sem a lakosságnak. De a legnehezebb kétségkívül a lakosságnak, hiszen az átlagembernek sokkal szűkösebb a mozgástere. Éppen ezért minden olyan döntést, ami a válság alatt a nehézségekkel sújtott lakosságnak ad valamilyen segítséget, például ingyenes parkolást vagy adókedvezményt, józan ésszel csak támogatni lehet. Ha a baloldal ezeket a döntéseket a józan ész logikájának ellentmondva mégis kritizálja, az már az ő dolga. Bár a baloldal a rezsicsökkentést is támadja, ami szintén nem túl logikus, de emögött is nyilvánvalóan a globalista nagyvállalatok érdekei állnak. Emlékezzünk vissza, a Gyurcsány-korszakban nem volt rezsicsökkentés, hanem helyette a villanyáram árát kétszeresére, a gáz árát háromszorosára emelték. A magyar emberek érdekében a rezsicsökkentést meg kell védeni a baloldaltól, a tét pedig nem kicsi, családonként évi 380-400 ezer forint.

Miskolcnak is előre kell mennie, és nem hátra - dr. Kiss János

Mégis az a baloldali konzekvens szóhasználat, hogy a kormány elvon.

Akkor szögezzük le újra, a kormány nem vont el sem iparűzési adót, sem parkolási bevételt Miskolctól, ezt így megfogalmazni totális csúsztatás. A kormány az iparűzésiadó-kedvezménnyel és az átmeneti parkolásidíj-mentességgel a miskolciakat támogatta, és minden érintett forint a miskolci embereknél és vállalkozásoknál maradt, őket segítette abban, hogy a járvány által okozott válságot átvészeljék, a kormányhoz pedig egyetlen fillér sem került. Sőt, bár minden adókedvezmény a miskolci vállalkozásoknál maradt, a kormány mégis adott ez év júniusában Miskolc önkormányzatának 1 milliárd 350 millió forint adókompenzációt.

Akkor most hogy áll Miskolc az iparűzésiadó-bevételekkel?

A Covid előtti utolsó „békeév” a 2019-es volt, akkor a teljes évi iparűzésiadó-bevétel 11 milliárd 843 millió forintot tett ki, 2021-ben pedig az iparűzésiadó-bevételek az állami adókompenzációval együtt már az első kilenc hónapban 11 milliárd 313 millió forintra rúgtak. Tehát a 2019. évi iparűzésiadó-bevétel 96 százaléka idén már szeptember végére teljesült, nem lenne tehát meglepetés, ha év végére meglenne a 100 százalék.

Arra is hivatkozik a baloldal, hogy a gépjárműadót és a közlekedési vállalat támogatását is elvesztette 2021-ben, ez szerintük összesen 940 millió forint. Nem jogos a felvetésük?

Az angolok azt szokták mondani, hogy nézzük a nagy képet, a big picture-t. Ugyanis ha nem a támogatási jogcímeket keressük, hanem azokat a forintokat, amiket a kormány támogatásként küldött Miskolcra, akkor azt is észre kell venni, hogy 2021- ben elnyert az önkormányzat 700 millió forint működési forrást a tapolcai fürdő üzemeltetésére, és kapott 350 millió forint szabadon felhasználható működési támogatást, ez pedig összesen 1 milliárd 50 millió forint. Túl is vagyunk a 940 millión.

Akkor hogy áll a „számháború”?

Szerintem nem számháborút kellene vívni, mert a miskolciakat nem ez érdekli, és őszintén szólva nem várható el senkitől, hogy folyamatosan a Magyar Közlönyt bújja, vagy a város költségvetési rendeletét. Mindkét politikai oldalnak a város fejlesztésére kell koncentrálni. Mi mindent megteszünk ezért, még akkor is, ha helyi szinten ellenzékben vagyunk, és ezért most erre kevesebb a lehetőségünk. De attól még felelősök vagyunk Miskolcért, azt szoktam mondani, az a célunk, hogy 2024-ben egy prosperáló várost vegyünk vissza, de ehhez Miskolcnak is előre kell mennie, és nem hátra.

