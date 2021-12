A bánhorváti polgármesteri hivatal által szervezett átadóünnepségen a házigazda, Deák-Szinyéri József polgármester kiemelte: „Nagy öröm ez a falunak, hiszen a közúttal együtt két nagyon rossz állapotban lévő községi út is felújításra került, a Szabadság és a Radnóti út. Ez számunkra nagy dolog, mert a mindennapi életünket könnyíti meg ez a beruházás. Egészen más érzés ma bejönni a településünkre a jó minőségű úton, mint eddig.” Megköszönte Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és a kormány támogatását, valamint a kivitelezők magas színvonalú munkáját.

Igazi ajándék

„Számomra különösen is felemelő érzés most itt állni és átadni ezt az utat, hiszen családommal együtt itt élek több mint harmincöt esztendeje. Jó látni a településünk folyamatos fejlődését, amelyet a választókerület képviselőjeként támogatni is tudok” – mondta Demeter Zoltán. „Adventi időszak van, amikor az ember szeret adni és kapni, és Bánhorvátinak meg Nagybarcának ez egy igazi karácsonyi ajándék” – tette hozzá. A jó minőségű út biztonságosabbá teszi a közlekedést az itt élők számára nap mint nap, és az ide érkező és átutazó kirándulóknak is.

Tóth-Péter Zoltán, Nagybarca polgármestere és Peiker Tamás, a kivitelező Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója is méltatta az elvégzett munkát, kifejezve örömüket, hogy egyre több kistelepülési út és az őket öszszekötő közutak épülhetnek újjá az erre a célra biztosított kormányzati forrásokból. A beruházás mintegy 765,2 millió forintból valósult meg.